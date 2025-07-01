В Беларуси впервые стартовал сезон охоты на медведя. В Минлесхозе назвали 7 районов с «наиболее высокой плотностью зверя»

Опубликовано: 01.07.2025 09:30 , Обновлено: 01.07.2025

В Министерстве лесного хозяйства объявили о старте сезона охоты на медведя с 1 июля. Охотиться на этого зверя, охранный статус которого был понижен в прошлом году, разрешили впервые в истории суверенной Беларуси.

В Минлесхозе объяснили открытие охоты на медведя “резким ростом” численности этих животных и желанием “исключить конфликтные ситуации между зверем и населением”. Продлится сезон охоты полгода - до 31 декабря, при этом убивать разрешается медведя любого пола и возраста .

В ведомстве дали список из 7 лесхозов, где можно поохотиться на медведя, поскольку именно там, по данным министерства, “отмечается наиболее высокая плотность зверя”. Все они, за исключением одного - Борисовского опытного лесхоза, находятся в Витебской области:

Бегомльский;

Богушевский;

Витебский;

Лиозненский;

Суражский;

Ушачский;

Борисовский опытный.

Условия охоты на медведя в Беларуси

В Минлесхозе также напомнили о важных условиях, которые обязаны соблюдать охотники, выходя на медведя:

Охотиться разрешат только охотникам со стажем охоты не менее трех лет .

. Охотиться можно в течение суток из засады, с подхода в присутствии руководителя охоты.

Использовать разрешается нарезное охотничье оружие с патронами, строго определенными постановлением Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 20 февраля 2025 г. № 3.

Также разрешается использовать гладкоствольное охотничье оружие не менее 16 калибра с использованием патронов, снаряженных пулей.

Охотиться на медведя разрешается с использование охотничьих собак (конкретные породы определяет пользователь охотничьих угодий).

Ранее Telegraf.news рассказал, что в пресс-службе президента Беларуси объясняли снижение охранного статуса медведей и рысей в прошлом году и изменение правил охоты на них необходимостью «контролируемо регулировать» их численность и ссылались на разрабатываемые Национальной академией наук (НАН) Беларуси планы управления популяциями.

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