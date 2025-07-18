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Опубликовано: 18.07.2025 12:31 , Обновлено: 18.07.2025

Белорусское общество охотников и рыболовов (БООР) сообщило о первой успешной охоте на бурого медведя после внесения его в список охотничьих животных. Трофей добыл охотник из Брестской области Денис Климец, выигравший это право в розыгрыше.

Как сообщили в БООР, охота состоялась в ночь с 17 на 18 июля в Витебском охотничьем хозяйстве. Организация назвала добытого зверя «первым бурым медведем в новейшей истории Беларуси», полученным в качестве трофея. Его стоимость общество оценило в 1000 рублей.

Также опубликовано видео с места охоты. На кадрах виден крупный медведь тёмного, почти чёрного окраса. «Руки трясутся, всё трясётся. Впервые в Республике Беларусь», — сказал автор видео.

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Охотник из Брестской области получил право на добычу медведя в ходе еженедельного розыгрыша, который проводит БООР. При этом разрешение также можно приобрести на аукционе.

Согласно ранее установленным правилам, минимальная стоимость разрешения на добычу медведя для граждан Беларуси и стран ЕАЭС составила 500 рублей, для других иностранцев — 1000 рублей. Начальная стоимость лота на аукционе, который пройдёт 1 августа, составит 2000 рублей.

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