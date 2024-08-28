Больше 7 дней. "Белтелеком" предупредил о временных отключениях ТВ и радио в 4 областях Беларуси

Опубликовано: 28.08.2024 18:18 , Обновлено: 28.08.2024

Оператор связи "Белтелеком" сообщил о "профилактических работах" на сети эфирного телевидения и радиовещания с 28 по 30 августа, а также со 2 по 6 сентября в четырех областях Беларуси. Из-за этого в определенное время конкретных дней будет отсутствовать доступ к тем или иным каналам ТВ и радио.

Минская область

По информации “Белтелекома”, либо 3, либо 4 сентября в зависимости от погодных условий с 08:00 до 18:00 на территории Стародорожского и Любанского районов Минщины пользователи не смогут посмотреть каналы общедоступного пакета программ и коммерческого эфирного цифрового ТВ.

3 сентября с 10:30 до 15:30 то же самое коснется жителей Борисовского и Крупского районов. 4 сентября с 09:15 до 16:15 будут недоступны каналы общедоступного пакета программ и коммерческого эфирного цифрового ТВ пользователям в Минском, Дзержинском и Столбцовском районах.

Витебская область

Вот какие перебои с ТВ и радио и когда ожидаются на Витебщине:

3 сентября c 10:00 до 16:00 на территории Россонского, Полоцкого, Городокского районов, по информации “Белтелекома”, будут недоступны каналы обязательного общедоступного пакета программ, коммерческого эфирного цифрового ТВ, радиопрограмм Первого национального канала белорусского радио, “Радио Витебск”, а также канала “Культура” и радиостанции “Столица”. 4 сентября c 10:00 до 16:00 в Верхнедвинском, Миорском, Полоцком и Россонском районах жители не смогут посмотреть ТВ-каналы обязательного общедоступного пакета программ и коммерческого эфирного цифрового телевидения. 4 сентября c 10:15 до 16:00 на территории Городокского, Шумилинского районов также будет недоступен обязательный общедоступный пакет программ и коммерческое эфирное цифровое ТВ, а также радиопрограмм Первого национального канала белорусского радио, “Радио Витебск” и “Культуры”. Те же проблемы с ТВ и теми же радиоканалами будут 5 сентября c 09:15 до 15:00 в Ушачском, Полоцком, Глубокском, Лепельском, Бешенковичском, Шумилинском, Миорском, Докшицком, Шарковщинском районах. Кроме того, перебои затронут здесь программы “Радиус ФМ”, “Столицы”, “Европа+”, “Нового радио”, “Юмор ФМ”, “Авторадио”, “Альфа Радио”. Обязательный общедоступный пакет ТВ-программ и коммерческое эфирное цифровое ТВ будут недоступны 5 сентября с 10:00 до 16:00 на территории Витебского, Дубровенского, Лиозненского районов. Это же касается Лепельского и Чашницкого районов 3 сентября (работы - с 10:30 до 15:30).

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Гомельская область

В Гомельской области “Белтелеком” запланировал работы с 28 по 30 августа, а также со 2 по 6 сентября с 08:00 до 20:00. В зависимости от погодных условий возможно отсутствие доступа к программам (каналам):

обязательного общедоступного пакета ТВ-программ,

коммерческого эфирного цифрового ТВ,

Первого национального канала белорусского радио,

“Столицы”,

“Радио Рокс”,

“Культуры”,

“Радиус FM”,

“Минска”,

“Правда радио”,

“Юмор FM”,

“Авторадио”,

“Релакс FM”,

“Легенды FM”,

“Центр FM”,

“Юнистар”,

“Новое радио”,

“Пилот FM”,

“Душевное радио”,

“Правда радио”,

“Гомель плюс”,

“Гомельского областного радио”,

“Гомельского городского радио”.

Ограничения коснутся Гомеля, Гомельского, Буда-Кошелевского, Ветковского, Добрушского, Речицкого, Лоевского, Чечерского, Светлогорского, Октябрьского районов.

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Могилевская область

На Могилевщине либо 3, либо 4 сентября с 08:00 до 18:00 жители Бобруйского и Глусского районов не смогут посмотреть ТВ-каналы обязательного общедоступного пакета программ и коммерческого эфирного цифрового телевидения.

В “Белтелекоме” отметили, что профилактические работы не затронут интерактивное телевидение ZALA. Оператор также сообщил, что в случае завершения работ раньше указанного времени работу передатчика возобновят.

Ранее Telegraf.news сообщал, что “Белтелеком” сообщил о запуске нового телевизионного канала в расширенных и базовых пакетах Zala IPTV, а также в пакете «Канапа ТВ» Smart Zala. Так, на 108-й кнопке зрителям пообещали “увлекательный мир” без “длинных и сложных” передач.

«Белтелеком» запустил вещание канала «без длинных и сложных» передач. Но не для всех