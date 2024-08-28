Больше 7 дней. "Белтелеком" предупредил о временных отключениях ТВ и радио в 4 областях Беларуси
Оператор связи "Белтелеком" сообщил о "профилактических работах" на сети эфирного телевидения и радиовещания с 28 по 30 августа, а также со 2 по 6 сентября в четырех областях Беларуси. Из-за этого в определенное время конкретных дней будет отсутствовать доступ к тем или иным каналам ТВ и радио.
Минская область
По информации “Белтелекома”, либо 3, либо 4 сентября в зависимости от погодных условий с 08:00 до 18:00 на территории Стародорожского и Любанского районов Минщины пользователи не смогут посмотреть каналы общедоступного пакета программ и коммерческого эфирного цифрового ТВ.
3 сентября с 10:30 до 15:30 то же самое коснется жителей Борисовского и Крупского районов. 4 сентября с 09:15 до 16:15 будут недоступны каналы общедоступного пакета программ и коммерческого эфирного цифрового ТВ пользователям в Минском, Дзержинском и Столбцовском районах.
Витебская область
Вот какие перебои с ТВ и радио и когда ожидаются на Витебщине:
- 3 сентября c 10:00 до 16:00 на территории Россонского, Полоцкого, Городокского районов, по информации “Белтелекома”, будут недоступны каналы обязательного общедоступного пакета программ, коммерческого эфирного цифрового ТВ, радиопрограмм Первого национального канала белорусского радио, “Радио Витебск”, а также канала “Культура” и радиостанции “Столица”.
- 4 сентября c 10:00 до 16:00 в Верхнедвинском, Миорском, Полоцком и Россонском районах жители не смогут посмотреть ТВ-каналы обязательного общедоступного пакета программ и коммерческого эфирного цифрового телевидения.
- 4 сентября c 10:15 до 16:00 на территории Городокского, Шумилинского районов также будет недоступен обязательный общедоступный пакет программ и коммерческое эфирное цифровое ТВ, а также радиопрограмм Первого национального канала белорусского радио, “Радио Витебск” и “Культуры”.
- Те же проблемы с ТВ и теми же радиоканалами будут 5 сентября c 09:15 до 15:00 в Ушачском, Полоцком, Глубокском, Лепельском, Бешенковичском, Шумилинском, Миорском, Докшицком, Шарковщинском районах. Кроме того, перебои затронут здесь программы “Радиус ФМ”, “Столицы”, “Европа+”, “Нового радио”, “Юмор ФМ”, “Авторадио”, “Альфа Радио”.
- Обязательный общедоступный пакет ТВ-программ и коммерческое эфирное цифровое ТВ будут недоступны 5 сентября с 10:00 до 16:00 на территории Витебского, Дубровенского, Лиозненского районов.
- Это же касается Лепельского и Чашницкого районов 3 сентября (работы - с 10:30 до 15:30).
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Гомельская область
В Гомельской области “Белтелеком” запланировал работы с 28 по 30 августа, а также со 2 по 6 сентября с 08:00 до 20:00. В зависимости от погодных условий возможно отсутствие доступа к программам (каналам):
- обязательного общедоступного пакета ТВ-программ,
- коммерческого эфирного цифрового ТВ,
- Первого национального канала белорусского радио,
- “Столицы”,
- “Радио Рокс”,
- “Культуры”,
- “Радиус FM”,
- “Минска”,
- “Правда радио”,
- “Юмор FM”,
- “Авторадио”,
- “Релакс FM”,
- “Легенды FM”,
- “Центр FM”,
- “Юнистар”,
- “Новое радио”,
- “Пилот FM”,
- “Душевное радио”,
- “Правда радио”,
- “Гомель плюс”,
- “Гомельского областного радио”,
- “Гомельского городского радио”.
Ограничения коснутся Гомеля, Гомельского, Буда-Кошелевского, Ветковского, Добрушского, Речицкого, Лоевского, Чечерского, Светлогорского, Октябрьского районов.
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Могилевская область
На Могилевщине либо 3, либо 4 сентября с 08:00 до 18:00 жители Бобруйского и Глусского районов не смогут посмотреть ТВ-каналы обязательного общедоступного пакета программ и коммерческого эфирного цифрового телевидения.
В “Белтелекоме” отметили, что профилактические работы не затронут интерактивное телевидение ZALA. Оператор также сообщил, что в случае завершения работ раньше указанного времени работу передатчика возобновят.
Ранее Telegraf.news сообщал, что “Белтелеком” сообщил о запуске нового телевизионного канала в расширенных и базовых пакетах Zala IPTV, а также в пакете «Канапа ТВ» Smart Zala. Так, на 108-й кнопке зрителям пообещали “увлекательный мир” без “длинных и сложных” передач.
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