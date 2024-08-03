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"Белтелеком" начал вещание 1 казахстанского и 3 российских телеканалов. Что там послушать и посмотреть?

"Белтелеком" начал вещание 1 казахстанского и 3 российских телеканалов. Что там послушать и посмотреть?
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Предприятие "Белтелеком" запустило в пакетах телевидения Zala вещание четырех новых телеканалов. Их тематика разная: где-то показывают фильмы, где-то рассказывают об искусстве и истории, а на одном из каналов можно послушать музыку "православных фолк-коллективов".

Как сообщили в “Белтелекоме”, в расширенные и базовые пакеты Zala IPTV, а также в базовый пакет «Канапа ТВ» Smart Zala включили каналы:

  • RTG HD (Russian Travel Guide HD) - кнопка 70,
  • Silk Way – кнопка 82,
  • 1 HD Music Television – кнопка 87,
  • “МузСоюз” - кнопка 150 (нет в базовом пакете Zala IPTV, но есть в дополнительном тематическом пакете «Для души»).

RTG HD - это российский познавательный телеканал, где показывают документальные фильмы о малоизвестных местах, культуре и географии РФ. Этот канал вещает круглосуточно и показывает собственный контент. Интересно, что в эфире RTG отсутствует реклама. Вот некоторые рубрики канала:

  1. Активный отдых и развлечения.
  2. Круизы и экскурсии.
  3. Охота и рыбалка.
  4. Кухня народов России.
  5. Природа России.

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Silk Way - это казахстанский телеканал, который также транслирует собственный контент. Здесь выходят новости Казахстана и Центральной Азии, а также программы о культуре, традициях, искусстве, современных технологиях стран региона. Вот какие передачи показывают на Silk Way:

  • “Чувство стиля”,
  • “Хранители истории”,
  • “Говорим и готовим”,
  • “Путешествия и комфорт”,
  • “Истории успеха женщин Центральной Азии”,
  • и не только.

1 HD Music Television - это российский музыкально-развлекательный телеканал для “ценителей актуальной музыки”. Как сказано на сайте канала, он вещает круглосуточно, в программе - музыкальные хиты, чарты, видеоклипы исполнителей со всего мира. Вот что есть в сетке вещания этого телеканала:

  1. “Танцевальная музыка”.
  2. “Хип-хоп”.
  3. “Русские хиты”.
  4. “Эксклюзивный латино”.
  5. “Поп-музыка”.
  6. “Инди-музыка”.

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«МузСоюз» – это российский музыкальный телеканал религиозной направленности. Он тоже вещает круглосуточно, в эфире - музыкальные клипы, записи концертов православных исполнителей, фолк-коллективов и не только. Вот несколько программ для примера:

  • “Духовные песнопения”,
  • “Мысли о прекрасном”,
  • “Музыкальные новинки”,
  • “Человек веры”.

Ранее Telegraf.news рассказывал о другом новом телеканале, вещание которого запустил “Белтелеком”. Это Top Secret – российский документальный канал, посвященный журналистским расследованиям, загадочным историям, военным конфликтам, политическим и историческим тайнам. В эфире - как собственные, так и зарубежные программы.

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