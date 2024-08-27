"Белтелеком" запустил вещание канала "без длинных и сложных" передач. Но не для всех

Опубликовано: 27.08.2024 12:31 , Обновлено: 27.08.2024

В компании "Белтелеком" сообщили о запуске нового телевизионного канала в расширенных и базовых пакетах Zala IPTV, а также в пакете «Канапа ТВ» Smart Zala. Так, с 26 августа на 108-ой кнопке зрителям пообещали "увлекательный мир" без "длинных и сложных" передач.

Речь идёт о детском телеканале «Смайлик», который наполнен “познавательным, развивающим и развлекающим” контентом, заверили в пресс-службе “Белтелекома”. Там добавили, что вещание насыщено яркими образами из любимых сказок, задача которых – обучить, пробудить интерес к науке и окружающему миру. Кроме того, малышей ждут увлекательные шоу, путешествия, эксперименты и загадки, которые таятся на каждом шагу.

“В эфире нет длинных, сложных передач. Все они созданы в кратком формате, максимально доступном и привлекательном для детей от 3 до 12 лет. Просто включите телеканал и откройте увлекательный мир своему ребёнку”, — побудили в “Белтелекоме”.

А что для взрослых?

Месяц назад “Белтелеком” запустил вещание ещё одного нового телеканала. Отныне на 73 кнопке любители документальных фильмов и журналистских расследований смогут насладиться контентом телеканала Top Secret. Правда, как долго продлится вещание, непонятно, ибо в организации подчеркнули: канал запустили в тестовом режиме.

В «Белтелекоме» [link href=“https://beltelecom.by/news/main/neobychnye-istorii-i-zakhvatyvayuschie-rassledovaniya-v-zala-poyavilsya-novyy-telekanal” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказали [/link], что Top Secret* – *это российский документальный канал, посвящённый журналистским расследованиям, загадочным историям, громким военным конфликтам, политическим и историческим тайнам. В эфире телеканала как собственные, так и зарубежные документальные фильмы и передачи.

«Белтелеком» запустил вещание канала с «астрологией для вождей» и «тайнами разведки». На какой кнопке?