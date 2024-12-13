Более 300 жалоб от учителей. В Минобразования Беларуси рассказали, какой вопрос им «набил оскомину»

Опубликовано: 13.12.2024 11:04 , Обновлено: 13.12.2024

На заседании коллегии Министерства образования, которое на днях прошло под руководством главы ведомства Андрея Иванца, отчитались о результатах работы тематической горячей линии, недавно проведённой ведомством. За месяц в Минобразования поступило 312 обращений, связанных с излишним документооборотом в белорусских школах.

Горячую линию ведомство организовало с 30 октября по 1 декабря. Педагогам предложили анонимно обращаться с вопросами, касающимися излишнего документооборота, а также их привлечения к выполнению работ, не свойственных их должности.

Как объяснил заместитель министра образования Александр Кадлубай, из поступивших трёх сотен жалоб 15 касались выполнения учителями “несвойственных функций”. В частности, учителя требовали от министерства разъяснить “функциональные обязанности” классных руководителей, передало госагентство БЕЛТА.

В свою очередь глава ведомства по итогам анализа поступивших жалоб потребовал “навести порядок” - от районного отдела образования, до главного областного управления по образованию и самого министерства.

«Надо заставлять» — Лукашенко предложил «существенно менять» формы обучения в белорусских вузах

“Вопрос об излишнем документообороте набил оскомину. Со стороны Министерства образования все необходимые нормативно-правовые документы для его решения приняты. Дело осталось за малым - их выполнить”, - категорично заявил Андрей Иванец.

Он потребовал “разобраться с этим на местах” и “прекратить направлять излишние запросы”, пообещав держать эту тему “на постоянном контроле”.

Минобразования Беларуси обязало указывать в классных журналах новую информацию о родителях

Ранее Telegraf.news рассказал, что в Министерстве образования Беларуси обновили перечень обязательных документов, которые должны вести школьные учителя. И заодно рассказали, что им приходилось вести раньше. Звонки на горячую телефонную линию показали, что педагоги отдельных учреждения образования заполняли акты по обследованию семей на наличие автономного пожарного извещателя, писали отчеты о выполнении норм питания, следили за исправностью отопления.

От оплаты ЖКУ до назначений врачей. В Минобразования Беларуси рассказали, какую информацию чиновники собирали через учителей