Минобразования Беларуси обязало указывать в классных журналах новую информацию о родителях

Опубликовано: 03.12.2024 13:31 , Обновлено: 03.12.2024

Министерство образования Беларуси внесло изменения в типовые формы классных журналов. Согласно постановлению ведомства, которое опубликовали на Национальном правовом Интернет-портале, с нового учебного года информация о месте работы родителей будет фиксироваться в школьных журналах.

Так, Министерство образования снова обязало учителей вносить информацию о роде деятельности и местах работы родителей в классные журналы. Напомним, несколько лет назад эту норму отменили, однако в целом школы по-прежнему собирали личные данные. Просто не прописывали их в журналах.

Кто вообще имеет доступ к журналу?

Ранее в комитете по образованию Мингорисполкома объяснили, что посмотреть оценки ученика и другую информацию в журнале могут не многие. Так, например, родителям и законным представителям ребёнка это разрешено сделать только в присутствии классного руководителя и учителя-предметника — как во внеурочное время, так и на родительских собраниях.

При этом заместитель начальника отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома Надежда Великая подчеркнула, что фотографировать содержание журнала строго запрещено. Равно как и нарушать образовательный процесс, то есть обращаться с подобными просьбами во время уроков.

Ранее Telegraf.news писал, что в Национальный центр защиты персональных данных Беларуси поступила жалоба на одно из учебных учреждений страны. Белоруса или белоруску не устроил тот факт, что при посещении школы работник охраны вносил в журнал регистрации паспортные данные посетителей (фамилию, имя, отчество, серию и номер паспорта).

В одной из школ Беларуси охранник записывал данные паспортов посетителей. А это законно?