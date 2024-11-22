«Надо заставлять» - Лукашенко предложил «существенно менять» формы обучения в белорусских вузах

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Опубликовано: 22.11.2024 12:28 , Обновлено: 22.11.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 22 ноября, в ходе посещения Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ) предложил белорусским вузам "существенно менять формы обучения". Главным критерием в этом вопросе он назвал требование, чтобы студент "сам работал каждый день".

“Надо заставлять читать, переводить. В этом язык. Нужна практика живая”, - пояснил Лукашенко на примере лингвистического вуза.

По его словам, ограничиваться традиционными лекциями и стандартной домашней работой в нынешних условиях преподаватели уже не должны.

“Вот вам текст, как у нас когда-то было, иди, дома переведёшь, придёшь, доложишь или в кабинете с наушниками посидишь. Это хорошо. Но это для начала. А дальше надо углубляться, чтобы язык знать”, - процитировала Лукашенко его Администрация.

Одновременно с этим президент признал, что время, когда “преподаватели что-то пытаются вытянуть” из студентов, а те в ответ лишь “просто сидят здесь и мучаются”, “наверное, уже ушло”.

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Ректор МГЛУ Наталья Лаптева, отчитываясь о перспективах развития университета, рассказала о подготовке на базе вуза специалистов по цифровой лингвистике, в том числе, с изучением возможностей искусственного интеллекта (ИИ). На эту тему Лукашенко откликнулся шутливой ремаркой о том, что он сам благодаря ИИ стал полиглотом.

“Я на французском, немецком, испанском “шпарю” так… Открой интернет, посмотри: в парламенте выступаю на всех языках!”, - заявил Лукашенко, обращаясь к Лаптевой.

При этом Лукашенко упрекнул вузы в том, что каждый “хочет забрать под себя всё”.

“Хочешь быть айтишником, наверное, это не лингвистический университет”, - заявил он, признав при этом, что “основы пользования компьютером должны быть у всех”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Александр Лукашенко на Республиканском педагогическом совете 27 августа анонсировал “наведение порядка” в белорусских вузах. Он, со слов Лукашенко, будет включать в том числе посещение президентом университетов страны.

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