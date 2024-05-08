Более 24 млн рублей. Протасевич озвучил сумму, которую суд обязал его выплатить Минфину Беларуси

🎥 Видео

Опубликовано: 08.05.2024 14:22 , Обновлено: 08.05.2024

Роман Протасевич, осуждённый на 8 лет колонии за события 2020 года и помилованный президентом, рассказал, какую сумму материального ущерба теперь он на ряду с другими фигурантами уголовного дела, должен возместить государству. По его подсчётам, суммарно осуждённые обязаны выплатить более 24 млн рублей.

В ходе стрима на своём Youtube-канале 7 мая Протасевич рассказал о том, что на днях суд вынес решение по поводу компенсации материального вреда, причиненного его действиями, а также действиями двух других фигурантов уголовного дела - Степана Путило и Яна Рудика.

[info_b]Оба молодых человека включены в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности, который составляет Министерство внутренних дел Беларуси. Самого Протасевича из этого списка исключили в феврале 2024 года.[/info_b]

Непосредственно ущерб, нанесенный государству действиями Степана Путило, Романа Протасевича и Яна Рудика, в мае 2023 года признанных виновными в публичных призывах к захвату государственной власти, актах терроризма, оскорблении президента, распространении заведомо ложных сведений о Беларуси и других преступлениях, суд оценил более чем в 23 млн рублей. Из них, по словам Протасевича, больше 18 млн рублей - это оплата за работу силовиков по охране правопорядка во время уличных протестов в 2020 году.

Ещё чуть больше миллиона составила госпошлина. Эту сумму осуждённые обязаны выплатить Министерству финансов Беларуси солидарно, то есть на каждого приходится минимум по 8 млн рублей.

При этом, по словам Протасевича, изначально в суде озвучивалась ещё большая сумма - более 37 млн рублей.

“Сказать, что эта сумма астрономическая, значит не сказать ничего. Это огромные деньги”, - заявил Протасевич, отметив, что такую огромную сумму не выплатит за всю свою жизнь ни он сам, ни его “дети, внуки и даже правнуки”.

По словам Протасевича, он рассчитывал на более скромную сумму компенсации, которую он смог бы выплатить “хотя бы теоретически”, теперь же, по его словам, перед ним встал выбор “уехать, платить всю жизнь 50% от любого дохода и жить фактически на минималку или лезть в петлю”.

https://telegraf.news/proisshestviya/protasevich-zayavil-chto-ego-pomilovali/

Ранее Telegraf.news сообщил, что выступая в суде с последним словом в апреле прошлого года Роман Протасевич признал своё “политическое поражение” и попросил не сажать его в тюрьму и заявил, что готов “возместить ущерб”. 22 мая 2023 года стало известно о его помиловании. Тогда молодой человек выразил личную благодарность президенту.

«Признаю поражение» — Протасевич попросил не сажать его в тюрьму