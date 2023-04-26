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Опубликовано: 26.04.2023 14:59 , Обновлено: 26.04.2023

Роман Протасевич 26 апреля выступил в суде с последним словом. Некоторые его цитаты опубликовали сотрудники государственных СМИ. Приговор Протасевичу должны огласить 3 мая.

Так, часть последнего слова Романа привела журналистка госгазеты «СБ. Беларусь сегодня» Людмила Гладкая в своем телеграм-канале:

«Меня просто использовали. Сначала в Варшаве, потом в Литве. А потом меня просто выкинули […] Я открыто признаю политическое поражение. Рад, что смог найти в себе силы и признаться, что сделал, что я совершил эти ошибки. Ответственность лежит на мне. Признаю, в отличие от тех, кто в том числе сейчас за границей, и прикрывается ширмой».

По словам Гладкой, Протасевич назвал «большой ошибкой попытку добиваться “перемен” через раскол общества» и заявил, что готов «возместить ущерб». А еще он «попросил суд принять “правильное и справедливое решение”, не связанное с лишением свободы».

В свою очередь информагентство Sputnik Беларусь опубликовало в телеграм-канале видео начала заседания:

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Напомним, заседание по уголовному делу против Степана Путило, Романа Протасевича и Яна Рудика началось в Минском районном суде 16 февраля. Из них в Беларуси находится только Роман.

Известно, что прокурор попросил приговорить Путило к 20 годам лишения свободы, Рудика — к 19 годам, Протасевича — к 10.

Их всех обвиняют в «1586 преступлениях» по статьям о разжигании вражды и розни, организации массовых беспорядков, публичных призывах к захвату власти, создании экстремистского формирования и руководство им (ч.1 ст.361-1 УК) и не только.

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