"Безумно благодарен президенту" - Протасевич заявил, что его помиловали

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Опубликовано: 22.05.2023 13:26 , Обновлено: 15.07.2023

Роман Протасевич, осуждённый на 8 лет колонии, заявил 22 мая, что его помиловали. Госагентство Белта опубликовало фото молодого человека на улице в Минске.

“Буквально только что я подписал все соответствующие документы о том, что я помилован. Это, конечно, просто прекрасная новость”, - сказал Роман Протасевич журналистам, передает Белта.

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“И, конечно, безумно благодарен стране и лично президенту за такое решение”, - заявил Роман Протасевич.

Ранее Минский областной суд 3 мая вынес приговор по уголовному делу против Степана Путило, Романа Протасевича и Яна Рудика. Как передает БелТА, Роману Протасевичу дали 8 лет колонии, Степан Путило приговорили к 20 годам лишения свободы, а Яна Рудика — к 19 годам. Однако Роман Протасевич, единственный, кто присутствовал в зале суда из подсудимых, не был взят под стражу.

Ещё во время суда Роман Протасевич 26 апреля выступил с последним словом. Некоторые его цитаты опубликовали сотрудники государственных СМИ.

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«Меня просто использовали. Сначала в Варшаве, потом в Литве. А потом меня просто выкинули […] Я открыто признаю политическое поражение. Рад, что смог найти в себе силы и признаться, что сделал, что я совершил эти ошибки. Ответственность лежит на мне. Признаю, в отличие от тех, кто в том числе сейчас за границей, и прикрывается ширмой», - заявил он.

«Признаю поражение» — Протасевич попросил не сажать его в тюрьму