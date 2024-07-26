БелЖД предупредила, что белорусы не смогут купить и вернуть билеты на поезда онлайн два дня

Опубликовано: 26.07.2024 15:52 , Обновлено: 26.07.2024

"Белорусская железная дорога" (БелЖД) сообщила на своем сайте, что из-за технических работ в Банковском процессинговом центре (БПЦ) нельзя будет купить и вернуть билеты онлайн на сайте перевозчика и в мобильном приложении "БЧ. Мой поезд". Но ограничения будут только два дня.

Так, в разделе “Услуги пассажирам” (pass.rw.by) на сайте БелЖД и в приложении возможность покупки и возврата билетов будетнедоступна с 23:30 27 июля до 02:00 28 июля и с 06:30 до 12:00 28 июля .

Скриншот: pass.rw.by

В это время купить билеты можно будет в кассах БелЖД или терминалах самообслуживания.

Ранее Telegraf.news подробно рассказывал, когда из-за техработ в БПЦ у держателей карт банков, которые подключены к центру, могут возникнуть проблемы с безналичным расчетом в магазинах, снятием денег в банкоматах и не только.

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Также мы сообщали, что БелЖД изменила на период с 30 июля по 1 августа расписание и маршрут следования отдельных поездов на участке “Полоцк – Крулевщизна” из-за планового ремонта железнодорожного моста. А два поезда, которые едут в Минск, отменили.

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Кроме того, мы писали, что белорусам стали приходить СМС от БелЖД с рекомендацией снять наушники.

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