БелЖД отменила два поезда, а для двух сменила маршруты. Надолго?

Опубликовано: 08.07.2024 20:44 , Обновлено: 08.07.2024

В пресс-службе Белорусской железной дороги сообщили, что с 23 по 25 июля и с 30 июля по 1 августа изменится расписание и маршрут следования отдельных поездов на участке "Полоцк – Крулевщизна". Это связано с плановым ремонтом железнодорожного моста на перегоне "Боровое – Подсвилье".

Так, поезд №658/657 “Брест – Минск – Полоцк”, назначенный в сообщении “Брест – Минск – Крулевщизна”, временно отменяется из обращения на участке “Полоцк – Крулевщизна”. Напомним, из Бреста состав должен был отправиться 22, 23, 24, 29, 30, 31 июля, а из Крулевщизны — 23, 24, 25, 30, 31 июля и 1 августа.

Поезд №80 “Калининград – Санкт-Петербург” отправлением из Калининграда 23, 24, 30, 31 июля будет следовать изменённым маршрутом через станции Минск, Орша и Витебск.

Поезд №869/870 “Полоцк – Минск” также отменяется . Напомним, состав должен был отправиться из Полоцка 24, 25, 31 июля и 1 августа, а из Минска — 23, 24, 30, 31 июля. Кроме того, в БелЖД сообщили об отмене на время ремонта беспересадочных вагонов в сообщении “Витебск – Лынтупы” и “Витебск – Друя”.

Вместе с этим в БелЖД назначили дополнительный поезд №872/871 “Минск – Полоцк”, который отправится из столицы 23, 24, 30 июля в 16:48, а 31 июля — в 16:43. Из Полоцка поезд отправится 24, 25, 31 июля и 1 августа в 6:36.

Также в организации обратили внимание, что в указанные дни на участках “Полоцк – Крулевщизна” и “Молодечно – Крулевщизна – Поставы” отдельные поезда региональных линий экономкласса будут следовать изменённым маршрутом и расписанием.

[info_b]Более подробную информацию о расписании можно узнать на официальном сайте БелЖД, в официальном мобильном приложении «БЧ. Мой поезд», а также по телефону 105.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что Белорусская железная дорога предложила своим пассажирам воспользоваться в поездках посмотреть “лучшие белорусские художественные фильмы”. Новый проект запустили 2 июля и рассказали, кто и как сможет воспользоваться этой услугой.

БелЖД предупредила об отмене поезда «Минск-Орша» и изменении графика на этом участке