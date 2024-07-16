"Снимите наушники" - Белорусам стали приходить такие СМС. Как реагировать?
Белорусам стали приходить СМС с рекомендацией снять наушники. Сообщения отправила "Белорусская железная дорога".
“Снимите наушники. Не переходите пути перед движущимся поездом!” - сказано в тексте СМС.
Между тем, пользование наушниками при переходе железнодорожных путей может привести к гибели. Впрочем, и без них трагедии на железной дороге случаются.
Так, вечером 5 июля в Жлобине Гомельской области электропоезд сбил 8-летнюю девочку, которая скончалась на месте. Как рассказали в Следственном комитете (СК), девочка играла на школьной площадке, а затем пошла домой по привычному маршруту через железнодорожные пути.
В Жлобине электропоезд насмерть сбил 8-летнюю девочку
А в Столбцах Минской области утром 14 июля поезд насмерть сбил двух мотоциклистов. Байкеры пытались переехать на другую сторону железнодорожной станции через нерегулируемый пешеходный переход. По информации СК, поезд подал звуковой сигнал и начал экстренное торможение, однако предотвратить наезд не удалось.
Под Столбцами поезд сбил двух мотоциклистов — мужчина и женщина скончались на месте
В СК напомнили правила поведения на железной дороге:
- не находиться около путей в состоянии алкогольного опьянения,
- не ходить по ним и не сидеть на рельсах,
- не пользоваться наушниками и мобильными телефонами при переходе путей,
- не перебегать их перед движущимся составом, посмотреть, чтобы в зоне видимости не было железнодорожного транспорта,
- не ходить около железнодорожных путей ближе пяти метров от ближайшего рельса.