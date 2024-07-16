"Снимите наушники" - Белорусам стали приходить такие СМС. Как реагировать?

Опубликовано: 16.07.2024 15:36 , Обновлено: 16.07.2024

Белорусам стали приходить СМС с рекомендацией снять наушники. Сообщения отправила "Белорусская железная дорога".

“Снимите наушники. Не переходите пути перед движущимся поездом!” - сказано в тексте СМС.

Скриншот в редакцию прислал читатель

Между тем, пользование наушниками при переходе железнодорожных путей может привести к гибели. Впрочем, и без них трагедии на железной дороге случаются.

Так, вечером 5 июля в Жлобине Гомельской области электропоезд сбил 8-летнюю девочку, которая скончалась на месте. Как рассказали в Следственном комитете (СК), девочка играла на школьной площадке, а затем пошла домой по привычному маршруту через железнодорожные пути.

В Жлобине электропоезд насмерть сбил 8-летнюю девочку

А в Столбцах Минской области утром 14 июля поезд насмерть сбил двух мотоциклистов. Байкеры пытались переехать на другую сторону железнодорожной станции через нерегулируемый пешеходный переход. По информации СК, поезд подал звуковой сигнал и начал экстренное торможение, однако предотвратить наезд не удалось.

Под Столбцами поезд сбил двух мотоциклистов — мужчина и женщина скончались на месте

В СК напомнили правила поведения на железной дороге: