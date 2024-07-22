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Белорусов предупредили о 15-минутных перебоях с банковскими картами среди рабочего дня. Когда?

Белорусов предупредили о 15-минутных перебоях с банковскими картами среди рабочего дня. Когда?
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Банковский процессинговый центр (БПЦ) предупредил о технологических работах "по миграции оборудования" 28 июля. Поэтому у держателей карт банков, которые подключены к БПЦ, возможны в определенное время проблемы с безналичным расчетом в магазинах и не только.

Так, техработы запланировали проводить с 00:00 до 02:00 и с 07:00 до 12:00 в воскресенье, 28 июля. В это время держатели карточек могут столкнуться с несколькими 15-минутными перерывами в обслуживании карт, сообщили в БПЦ.

В частности, проблемы могут возникнуть:

  • при безналичном расчете в торговых точках, сервисных центрах, в том числе на устройствах самообслуживания,
  • с обслуживанием в пунктах выдачи наличных,
  • со снятием денег в банкоматах.

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Эти ограничения касаются клиентов следующих банков:

  1. Беларусбанка,
  2. Белагропромбанка,
  3. БТА Банка,
  4. Паритетбанка,
  5. БСБ Банка,
  6. Банка Решение,
  7. Цептер Банка,
  8. Белинвестбанка,
  9. Сбер Банка.

Ранее Telegraf.news сообщал, что Беларусбанк предупредил белорусов о закрытии счетов в одностороннем порядке. Такая мера коснется только определенных клиентов банка. Одна из категорий - держатели карточек, у которых истек срок их действия.

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Также мы писали о расторжении договоров клиентов Сбер Банка и, соответственно, блокировке карт. Речь идет о физлицах и владельцах благотворительных счетов, которые в течение последнего года не проводили какие-либо операции.

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