Белорусов предупредили о 15-минутных перебоях с банковскими картами среди рабочего дня. Когда?

Опубликовано: 22.07.2024 12:41 , Обновлено: 22.07.2024

Банковский процессинговый центр (БПЦ) предупредил о технологических работах "по миграции оборудования" 28 июля. Поэтому у держателей карт банков, которые подключены к БПЦ, возможны в определенное время проблемы с безналичным расчетом в магазинах и не только.

Так, техработы запланировали проводить с 00:00 до 02:00 и с 07:00 до 12:00 в воскресенье, 28 июля. В это время держатели карточек могут столкнуться с несколькими 15-минутными перерывами в обслуживании карт, сообщили в БПЦ.

В частности, проблемы могут возникнуть:

при безналичном расчете в торговых точках, сервисных центрах, в том числе на устройствах самообслуживания,

с обслуживанием в пунктах выдачи наличных,

со снятием денег в банкоматах.

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Эти ограничения касаются клиентов следующих банков:

Беларусбанка, Белагропромбанка, БТА Банка, Паритетбанка, БСБ Банка, Банка Решение, Цептер Банка, Белинвестбанка, Сбер Банка.

Ранее Telegraf.news сообщал, что Беларусбанк предупредил белорусов о закрытии счетов в одностороннем порядке. Такая мера коснется только определенных клиентов банка. Одна из категорий - держатели карточек, у которых истек срок их действия.

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Также мы писали о расторжении договоров клиентов Сбер Банка и, соответственно, блокировке карт. Речь идет о физлицах и владельцах благотворительных счетов, которые в течение последнего года не проводили какие-либо операции.

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