БелЖД пообещала ускорить 3 международных поезда после 15 декабря

Опубликовано: 13.12.2024 16:58 , Обновлено: 13.12.2024

"Белорусская железная дорога" (БелЖД) сообщила, что с 15 декабря вводит новый график движения поездов. В пресс-центре перевозчика рассказали об изменениях. Среди прочего в БелЖД пообещали ускорить три международных поезда.

По [link href=“https://www.rw.by/corporate/press_center/news_of_passengers/2024/12/s-15-dekabrya-belorusskoy-zheleznoy-dorogoy-vvoditsya-v-deystvie-grafik-dvizheniya-poezdov-na-2024-2/” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] пресс-центра, всего новый график предусматривает движение 382 пар поездов. В БелЖД рассказали, что с 15 декабря международные пассажирские перевозки между Беларусью и Россией будут организованы в прямом и беспересадочном сообщении с Москвой, Санкт-Петербургом, Калининградом, Адлером, Минеральными Водами, Анапой, Нижним Новгородом, Самарой, Архангельском и Мурманском.

“Кроме того, организовано ускорение поездов № 302 “Минск – Адлер” на 43 минуты, № 301 “Адлер – Минск” на 162 минуты и № 489 “Анапа – Минск” на 102 минуты”, - продолжили в пресс-центре.

Также в 2025 году, по информации БелЖД, на некоторых участках из РФ будут ходить поезда приграничного пригородного сообщения, то есть электрички. Так, запланировали пускать:

одну пару поездов между Великими Луками, а также Новосокольниками в Псковской области России и станцией “Алеща” в Полоцком районе Витебщины,

две пары поездов из российского Смоленска в белорусскую Осиновку в Дубровенском районе Витебщины,

тоже две пары с 1 января из Смоленска в Заольшу в Лиозненском районе Витебской области.

БелЖД и РЖД назначили больше 30 дополнительных поездов из Минска в РФ на праздники

“В сообщении между столицей и областными центрами отдельные поезда будут преодолевать расстояние до Могилева за 2 часа 40 минут, Гомеля – за 2 часа 50 минут, Бреста – за 3 часа, Гродно – 3 часа 52 минуты”, - пообещали также в БелЖД.

Кроме этого, в выходные, предпраздничные и праздничные дни запланировали пускать дополнительные поезда на “пользующихся повышенным спросом у населения” направлениях как в пределах Беларуси, так и в сообщении с Москвой и Санкт-Петербургом.

[info_b]Подробно о графике движения поездов и стоимости проезда можно узнать в [link href=“https://pass.rw.by/ru/” target=“_blank” rel=“noopener”] онлайн-сервисе [/link] БелЖД по продаже билетов, в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд» и по телефону 105 и +375 222 39 25 47 контакт-центра перевозчика.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что БелЖД сообщила о совместных с милицией рейдах по вокзалам, станциям и в поездах с 13 по 24 декабря. Такие мероприятия запланировали провести в рамках акции “Дети и безопасность”.

Милиция и БелЖД объявили 12-дневные рейды на вокзалах и в поездах. Кому пообещали «особое внимание»?

Также мы рассказывали, что “Белорусская железная дорога” подготовила свои праздничные программы к Новому году. Одна из них — поездка к Деду Морозу в Беловежскую пущу. Рассказываем, когда туры.

БелЖД предложила отправиться к Деду Морозу в Беловежскую пущу. Чем там угостят?