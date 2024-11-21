БелЖД предложила отправиться к Деду Морозу в Беловежскую пущу. Чем там угостят?

Опубликовано: 21.11.2024 12:02 , Обновлено: 21.11.2024

"Белорусская железная дорога" (БелЖД) уже готовит свои праздничные программы к Новому году. Одна из них - поездка к Деду Морозу в Беловежскую пущу. Рассказываем, когда туры.

Они запланированы на 13-14, 20-21, 24-25 декабря, 6-7 и, предварительно, 10-11 января. В новогоднем поезде пассажирам пообещали проводниц-снегурочек. Состав приедет в Брест, а оттуда туристов на автобусах повезут в поместье Деда Мороза.

Там гостям пообещали праздничную атмосферу, пущанские блины и чай на травах. А на обратном пути экскурсанты встретятся еще и с железнодорожным Дедом Морозом, передало агентство БелТА. Увы, цены на туры не назвали.

В БелЖД также рассказали, что 24 декабря в Минске стартует “Новогодний экспресс” Детской железной дороги им. К.С. Заслонова. Эта программа доступна до 7 января.

“Ребят и их родителей ждут герои сказок, на станции Сосновый Бор состоится театрализованное представление. Кроме того, на территории музея железной дороги в Барановичах 29 декабря пройдет развлекательная программа “Елкины сюрпризы”, - написало БелТА.

В прошлом году поездка на “Новогоднем экспрессе” длилась 1 час 20 минут. Подробную информацию о новогодних программах пообещали разместить на сайте БелЖД.

Ранее Telegraf.news писал, что начальник отдела лесного хозяйства и лесовосстановления Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения (ГПЛХО) Виталий Удалов назвал дату, до которой в Беларуси должны начать работать елочные базары.

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