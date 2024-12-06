БелЖД и РЖД назначили больше 30 дополнительных поездов из Минска в РФ на праздники

Опубликовано: 06.12.2024 16:19 , Обновлено: 06.12.2024

Начальник пассажирской службы "Белорусской железной дороги" (БелЖД) Александр Захаревич сообщил, что она и "Российские железные дороги" назначили больше 30 дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники.

“Видим активный спрос на пассажирские перевозки между Минском и Москвой, Санкт-Петербургом. Сегодня назначено более 30 дополнительных поездов международного сообщения”, - сказал Захаревич, [link href=“https://belta.by/society/view/mezhdu-belarusjju-i-rossiej-v-prazdniki-budut-kursirovat-bolee-30-dopolnitelnyh-poezdov-680804-2024/” target=“_blank” rel=“noopener”] передало [/link] агентство БелТА.

В какие именно дни будут ходить эти поезда, он не уточнил. Но отметил, что количество дополнительных составов не окончательное, то есть может измениться.

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