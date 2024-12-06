Милиция и БелЖД объявили 12-дневные рейды на вокзалах и в поездах. Кому пообещали «особое внимание»?
"Белорусская железная дорога" (БелЖД) сообщила о совместных с милицией рейдах по вокзалам, станциям и в поездах с 13 по 24 декабря. Такие мероприятия запланировали провести в рамках акции "Дети и безопасность".
Так, сотрудники БелЖД и правоохранители [link href=“https://www.rw.by/corporate/press_center/corporate_news/2024/12/v-preddverii-zimnikh-shkolnykh-kanikul-bzhd-traditsionno-napomnit-ob-osnovnykh-pravilakh-bezopasnost/” target=“_blank” rel=“noopener”] пообещали [/link] “уделить особое внимание” детям и подросткам, которых заметят без присмотра взрослых около железнодорожных объектов. Цель акции - напомнить школьникам, что железная дорога - это зона повышенной опасности.
Также представители БелЖД решили организовать “профилактические беседы” в учреждениях образования, которые близко расположены от железной дороги.
Перевозчик призвал белорусов не оставлять своих детей без присмотра и напомнил правила поведения на ж/д путях:
- пересекать их можно только в специально установленных и оборудованных для этого местах,
- при переходе необходимо убедиться, что нет приближающегося поезда,
- смотреть на предупреждающие знаки.
- не разговаривать по мобильнику и не слушать музыку в наушниках.
“Занятие «зацепингом», желание сделать «селфи» на опасных объектах железнодорожного транспорта также приводят к трагедии”, - добавили в БелЖД.
[info_b]Зацепинг — опасный вид экстремального развлечения, когда человек едет снаружи поезда: на крышах вагонов, с торцевой или боковой стороны состава, на площадках перед задней кабиной электропоездов. Чаще всего “зацепингом” занимаются подростки и молодежь. [/info_b]
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