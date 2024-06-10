БелЖД отменила два поезда на Могилёв и изменила маршруты ещё двух до 22 августа

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Опубликовано: 10.06.2024 16:13 , Обновлено: 10.06.2024

Белорусская железная дорога сообщила об изменении маршрутов следования двух поездов, следующих из Минска в Могилёв и обратно и о полной отмене ещё двух поездов. По другому маршруту и расписанию поезда будут ходить как минимум до 22 августа 2024 года.

Корректировки маршрута поездов на Могилёв потребовались из-за планового ремонта железнодорожного моста, расположенного на перегоне Друть – Вендриж на участке Могилев – Осиповичи. В результате полностью отменить пришлось два поезда:

поезда № 742/741 Минск – Могилев (отправлялся из Минска в 6:55, в обратном направлении – в 15:33);

поезда № 879/880 Могилев – Солигорск (отправлялся из Могилева в 6:16, в обратном направлении – в 17:20).

[info_b]БелЖД отменила эти поезда в следующие даты: 26, 27 июня, 31 июля и 1, 14, 15, 21, 22 августа 2024 года.[/info_b]

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По той же причине компании пришлось изменить графики движения и маршруты следования двух других поездов:

поезд № 744 Минск – Могилев 26 июня 2024 года отправится со станции Минск-Пассажирский в 15:59, 27 июня, 31 июля, 1, 14, 15, 21, 22 августа 2024 года – в 16:52, время прибытия в Могилев - 20:13;

поезд № 745 Могилев – Минск 27 июня, 1, 15, 22 августа 2024 года отправится со станции Могилев-1 в 7:20, время прибытия на станцию Минск-Пассажирский - 10:42.

Оба поезда, как пояснили в БелЖД, будут идти через Оршу, при этом высадка и посадка пассажиров на промежуточных станциях проводиться не будет.

Одновременно с этим на участке Осиповичи – Могилев из-за ремонта железнодорожного моста изменятся расписание и маршруты следования отдельных пригородных электричек. Следить за их графиками можно либо на официальном сайте БелЖД, либо через мобильное приложение «БЧ. Мой поезд». Кроме того, актуальную информацию можно уточнить по телефону 105 контакт-центра БелЖД.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что БелЖД отменила два поездов из Минска 10 и 13 июня, а также изменила график движения составов в эти же дни из-за планового ремонта железнодорожного моста на перегоне Толочин — Славное.

БелЖД предупредила об отмене двух поездов из Минска 10 и 13 июня. А где изменят график движения?