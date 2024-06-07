БелЖД предупредила об отмене двух поездов из Минска 10 и 13 июня. А где изменят график движения?

Опубликовано: 07.06.2024 18:59 , Обновлено: 07.06.2024

"Белорусская железная дорога" (БелЖД) сообщила об отмене двух поездов из Минска 10 и 13 июня, а также об изменении графика движения составов в эти же дни. Все из-за планового ремонта железнодорожного моста на перегоне Толочин - Славное.

Как рассказали в пресс-центре БелЖД, 10 и 13 июня поезда № 711/714 Витебск – Минск – Витебск и № 861/864 Орша – Минск – Орша отменяются.

А расписание отдельных поездов межрегиональных, региональных линий бизнес- и экономкласса на участке Минск – Орша изменят.

[info_b]С подробной информацией об изменениях в расписании можно ознакомиться на сайте БелЖД, в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд» или же по номеру 105 контакт-центра оператора.[/info_b]

Ранее Telegraf.news сообщал, что “Российские железные дороги” рассказали о запуске рельсового автобуса РА-2 из Псковской области РФ в деревню Алещу Полоцкого района Витебской области. Билеты можно будет купить в пути следования поезда у контролеров-кассиров как по банковской карте, так и за наличные при предъявлении документа, удостоверяющего личность гражданина Беларуси или России.

В РЖД объявили о запуске «рельсового автобуса» в Беларусь. Что это такое и как часто будет ходить?