Могут ли родители отправить ребёнка одного на поезде к бабушке? В МВД Беларуси ответили

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Опубликовано: 02.06.2024 18:02 , Обновлено: 02.06.2024

В редакцию одной из белорусских газет обратилась жительница Минска, которая интересовалась, можно ли отправить своего сына одного на электричке к бабушке. Рейс прямой, пересадок не требуется, там встретят. Участковый инспектор Заводского РУВД старший лейтенант милиции Михаил Филинович дал разъяснения по этому поводу.

Согласно Правилам перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом общего пользования, утверждёнными постановлением Совмина №609 от 17 июля 2015 года, так делать нельзя,* —* подчеркнули в милиции. Согласно п. 22, проезд детей в возрасте до 10 лет без сопровождения взрослых не допускается (исключение составляют ребята, которые следуют на учёбу).

“Если такой факт обнаружится, то ребёнок на ближайшей станции будет передан сотруднику органов внутренних дел. А это в свою очередь может быть расценено комиссией по делам несовершеннолетних как основание для начала проверки в отношении вашей семьи”, — отметил Михаил Филинович.

В связи с этим сотрудник охраны правопорядка посоветовал кому-то из взрослых лично сопроводить ребёнка к бабушке, чтобы “не подвергать его и себя лишнему стрессу”, передало информагентство “Минск-Новости”. К тому же на проезд пассажиров с детьми в поездах региональных линий бизнес-класса, межрегиональных линий, вагонах или поездах международных линий БелЖД (в пределах Республики Беларусь) предоставляются льготы: на ребёнка до 5 лет можно оформить бесплатный билет без отдельного места или платный детский (льготный) — с местом; от 5 до 10 лет — место с оплатой по льготному тарифу.

Ранее Telegraf.news писал, что в преддверии лета в Межрегиональной ассоциации перевозчиков рассказали, может ли ребёнок самостоятельно ездить в автобусе. Речь, естественно, идёт о тех, кому ещё не исполнилось 18 лет. В организации уточнили, что такие ситуации бывают довольно часто. Мама или папа приводят ребёнка к автобусу и просят довезти до другого города, где его встретит бабушка. Однако законно ли это?

«Там бабушка встретит» — Можно ли белорусам отправлять ребёнка одного в другой город? Всё зависит от возраста и маршрута