БелЖД отменила 4 поезда из Минска и Могилева и изменила расписание других в сентябре

Опубликовано: 21.08.2024 13:08 , Обновлено: 21.08.2024

"Белорусская железная дорога" (БелЖД) сообщила об отмене четырех поездов из Минска, Могилева и Солигорска в сентябре и изменении расписания, а также маршрута других. Все из-за планового ремонта железнодорожного моста на перегоне "Друть – Вендриж" в Могилевской области.

Ограничения введут только на два дня - 11 и 12 сентября 2024 года. Вот какие поезда отменят:

№ 742/741 “Минск – Могилев” отправлением из Минска в 6:55, из Могилева – в 15:33,

№ 879/880 “Могилев – Солигорск” отправлением из Могилева в 6:16, из Солигорска – в 17:20.

Также БелЖД запланировала изменить в эти дни маршрут поезда № 744 “Минск – Могилев”, который отправится со станции “Минск-Пассажирский” в 16:53 и прибудет на станцию “Могилев-1” в 20:13. Он будет идти через станцию “Орша-Центральная” без высадки и посадки пассажиров на промежуточных остановках.

То же самое касается поезда № 745 “Могилев - Минск” (отправление со станции “Могилев-1” в 7:20, прибытие на станцию “Минск-Пассажирский” в 10:50).

Кроме того, БелЖД предупредила об изменении расписания и маршрутов некоторых поездов региональных линий экономкласса на участке “Осиповичи - Могилев”.

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[info_b]Ознакомиться подробно с расписанием движения поездов можно на официальном сайте БелЖД, в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд» или по телефону 105 контакт-центра перевозчика. [/info_b]

Ранее Telegraf.news сообщал, что в пресс-службе БелЖД рассказали, когда запустят обещанные поезда между российским Смоленском и белорусскими региональными станциями, расположенными около двух деревень на Витебщине. Рейсы пообещали ежедневные, а оплатить проезд можно будет прямо в пути, причем даже российскими рублями.

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Также мы писали, что в Министерстве связи и информатизации Беларуси рассказали, когда в отечественных поездах появится возможность без проблем пользоваться интернетом. По словам замминистра Павла Ткача, планы по развитию сети подвижной сотовой связи есть, однако существуют некоторые нюансы.

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