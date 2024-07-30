БелЖД объявила о запуске поездов из российского Смоленска в белорусские деревни

Опубликовано: 30.07.2024 14:57 , Обновлено: 30.07.2024

В пресс-службе Белорусской железной дороги (БелЖД) рассказали, когда запустят обещанное приграничное пригородное сообщение между российским Смоленском и белорусскими региональными станциями, расположенными вблизи двух деревень на Витебщине. Поезда будут курсировать ежедневно, а оплатить проезд можно будет прямо в пути, причём даже в российских рублях.

Как будут ходить пригородные поезда между Смоленском и Витебщиной?

Поезда из Смоленска на Витебщину и обратно начнут ходить с 1 августа 2024 года. Как пояснили в БелЖД, на маршруте Смоленск – Осиновка – Смоленск и Смоленск – Заольша – Смоленск поезда будут формировать Российская железная дорога, а на маршруте Орша – Осиновка – Орша и Витебск – Заольша – Витебск – уже БелЖД.

Там озвучили график движения поездов:

поезд № 6191 Смоленск – Осиновка: отправление в 8:25, прибытие на конечную станцию в 10:34,

поезд № 6193 Смоленск – Осиновка: отправление в 17:23, прибытие на конечную станцию в 19:31,

поезда № 6192 Осиновка – Смоленск: отправление в 10:48, прибытие на конечную станцию в 12:48,

поезд № 6194 Осиновка – Смоленск: отправление в 19:45, прибытие на конечную станцию в 21:44.

График движения поездов БелЖД по маршруту Орша – Осиновка – Орша:

поезд № 6184 Орша – Осиновка: отправление в 9:23, прибытие на конечную станцию в 9:51,

поезд № 6186 Орша – Осиновка: отправление в 18:42, прибытие на конечную станцию в 19:11,

поезд № 6183 Осиновка – Орша: отправление в 10:55, прибытие на конечную станцию в 11:26,

поезд № 6185 Осиновка – Орша: отправление в 19:41, прибытие на конечную станцию в 20:10.

График движения поездов по маршруту Смоленск – Заольша – Смоленск:

поезд № 6705/6706: отправление из Смоленска в 8:34, прибытие на конечную станцию Заольша в 10:51,

поезд № 6708/6707: отправление из Заольши в 11:17, прибытие на конечную станцию Смоленск в 13:30.

График движения поездов по маршруту Витебск – Заольша – Витебск:

поезд № 6641: отправление из Витебска в 8:40, прибытие на конечную станцию Заольша в 9:57,

поезд № 6644: отправление из Заольши в 11:05, прибытие на конечную станцию в Витебске в 12:17.

Как купить и оплатить билеты?

В БелЖД пояснили, что оплатить проезд в поездах в пути следования можно, обратившись к разъездным контролерам-кассирам, причём после пересечения государственной границы, на российской территории, оплату можно произвести за наличный и по безналичному расчету в российских рублях.

При покупке билета (а также при проверке контролирующими органами) пассажиру придётся предъявить документы, удостоверяющие личность гражданина Республики Беларусь или Российской Федерации. Без документов купить билеты и, следовательно, совершить трансграничную поездку будет невозможно.

[info_b]Подробности особенностей пересечения белорусской границы на поездах можно прочитать на официальном интернет-сайте БелЖД по ссылке или позвонив по телефону 105 контакт-центра БелЖД.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что запуск электричек в Беларусь из Смоленска в конце июня анонсировал губернатор Смоленской области России Василий Анохин на полях Форума регионов в Витебске. Ожидалось, что это произойдёт ещё в июле.

В России пообещали пустить электрички в два белорусских города в июле. А откуда?