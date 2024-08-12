Новый глава БелЖД рассказал, поднимут ли цены на железнодорожные билеты для белорусов

Опубликовано: 12.08.2024 13:51 , Обновлено: 12.08.2024

Назначенный 12 августа на должность директора Белорусской железной дороги (БелЖД) Валерий Веренич прокомментировал возможность повышения стоимости проезда в поездах для белорусов. По его словам, "непростые времена уже прошли".

“На ближайшую перспективу увеличения пассажирских тарифов на пассажирские перевозки регионального сообщения я не вижу. Всегда есть перекрестное субсидирование грузовыми перевозками тех затрат, которые ложатся на пассажирское сообщение”, - пояснил Валерий Веренич.

Он уточнил, что объем грузоперевозок БелЖД вырос. В 2024 году внутренние перевозки выросли на 17%. Экспорт вырос на 1,5–2%, а ввоз - на 9%.

Ранее Telegraf.news писал, что, на самом деле, в этом году МАРТ уже повышал стоимость проезда в поездах для белорусов. Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси изменило стоимость пассажирских билетов и перевозки багажа железнодорожным транспортом в апреле. Некоторые тарифы увеличили на 4%.

МАРТ повысил цены на железнодорожные билеты в Беларуси. Куда и на сколько?