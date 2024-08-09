Когда в белорусских поездах появится Интернет без тормозов? В Минсвязи рассказали, почему до сих пор не сделали

Опубликовано: 09.08.2024 14:04 , Обновлено: 09.08.2024

В Министерстве связи и информатизации Беларуси рассказали, когда в отечественных поездах появится возможность без проблем пользоваться звонками и Интернетом. По словам замминистра ведомства Павла Ткача, планы по развитию сети подвижной сотовой связи есть, однако существуют некоторые нюансы.

В Минсвязи обратили внимание, что в метро Интернет тянет достаточно неплохо, в отличие от железнодорожного транспорта, который курсирует между областными центрами. Однако сравнивать их нельзя, поскольку, во-первых, в подземке небольшие перегоны, а во-вторых, поезда ездят довольно часто.

“В метро антенно-фидерные устройства кладутся фактически вдоль линии. Проложить такую линию вдоль всей железнодорожной трассы, протяжённость которой может составлять 200, 300 или 500 километров, – это очень затратно”, — подчеркнул Павел Ткач.

При этом замминистра добавил, что “планы по развитию сети сотовой подвижной связи есть”. В том числе речь идёт о наращивании ёмкости сети 4G. Кроме того, по его словам, в настоящее время находится “в активной фазе” подготовка инвестиционного договора по созданию 5G. “Всё это будет направлено на улучшение оказания и качества услуг в поездах”, — заверил Павел Ткач.

Помимо этого, проблема заключается в том, что высокая скорость движения поезда и экранирующая способность вагона являются “сдерживающими факторами” для доступа к связи. Ткач утверждает, что необходимо учитывать то, что поезда движутся по территории, где нет людей, а значит, базовые станции работают только когда поезд проезжает, а всё остальное время “греют воздух”, передало агентство Sputnik. Таким образом, улучшить качество Интернета в поездах не позволяет экономический фактор.

“Одно из решений мы недавно тестировали с Белорусской железной дорогой – это установка специального оборудования в вагоне, которое позволяет раздавать интернет по Wi-Fi для пассажиров, готовых оплачивать эту услугу”, — подытожил замминистра.

Ранее Telegraf.news писал, что министр связи и информатизации Константин Шульган заявил во время посещения семинара по развитию “умных городов” в Беларуси, что Совмин дал указание создать в стране свою операционную систему, браузер и офисный пакет.

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