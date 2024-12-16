БелЖД назначила 239 дополнительных поездов на праздники. Куда внутри Беларуси, а куда - за границу?

Опубликовано: 16.12.2024 19:24 , Обновлено: 16.12.2024

Белорусская железная дорога (БелЖД) назначила в период новогодних и рождественских праздников 239 дополнительных поездов. Причем как внутри страны, так и за ее пределы. Узнали, куда именно.

Так, внутри Беларуси перевозчик [link href=“https://www.rw.by/corporate/press_center/news_of_passengers/2024/12/belorusskaya-zheleznaya-doroga-naznachila-239-dopolnitelnykh-poezdov-na-period-novogodnikh-i-rozhdes/” target=“_blank” rel=“noopener”] назначил [/link] 185 доппоездов по “наиболее востребованным у пассажиров” маршрутам. Это между Минском и всеми областными центрами, а также направления:

“Минск – Пинск”,

“Брест – Гомель”,

“Гомель – Витебск”,

“Гродно – Орша – Витебск”,

“Коммунары – Орша – Гродно”,

“Минск – Орша – Кричев”.

В пресс-центре БелЖД сообщили, что в международном сообщении доппоезда будут ходить в Россию по трем маршрутам:

“Брест – Минск – Москва”, “Минск – Санкт-Петербург”, “Полоцк – Москва”.

Перевозчик также рассказал, что “в зависимости от спроса на перевозки” запланировали увеличить количество пассажирских мест в регулярных поездах.

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Подробно о времени отправления, стоимости билетов и маршрутах доппоездов можно узнать на [link href=“https://www.rw.by/” target=“_blank” rel=“noopener”] сайте [/link] БелЖД, в мобильном приложении «БЧ.Мой поезд», а также по телефону 105 контакт-центра перевозчика.

Билеты можно купить на сайте и в приложении, а также в железнодорожных кассах.

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Ранее Telegraf.news писал, что с 15 декабря БелЖД ввела новый график движения поездов. В пресс-центре перевозчика рассказали об изменениях. Среди прочего пообещали ускорить три международных поезда.

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Также мы рассказывали, что «Белорусская железная дорога» подготовила свои праздничные программы к Новому году. Одна из них — поездка к Деду Морозу в Беловежскую пущу. Рассказываем, когда туры.

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