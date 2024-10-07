"Белтелеком" запустил 3 канала с "эксклюзивными" сериалами. На каких кнопках пообещали кино о вампирах и содержанках?

Опубликовано: 07.10.2024 21:30 , Обновлено: 07.10.2024

"Белтелеком" сообщил о запуске трёх новых телевизионных каналов в расширенных и базовых пакетах Zala IPTV, а также в пакете «Канапа ТВ» Smart Zala. Так, с 7 октября белорусам предложили "сотни часов эксклюзивного контента премиального качества", а также "крупнобюджетные" сериалы разных жанров – от драмы до комедии. Правда, как долго продлится вещание, в компании не уточнили.

Одна из новинок “Белтелекома” — телеканал START Air, контент которого принадлежит российскому видеосервису START. Отмечается, что его руководство сделало ставку на собственные сериалы, выпустив более 60 оригинальных проектов, среди которых:

«Контейнер»,

«Содержанки»,

«Текст»,

«Бывшие»,

«Вампиры средней полосы»,

«Медиатор»,

«Шторм» и другие.

В компании национального оператора связи подчеркнули, что с 7 октября зрителей ждут фильмы и сериалы разных жанров, а также “самые актуальные” новинки российского производства. Оценить всё это белорусы могут на 57-ой кнопке.

Ещё одна новинка — телеканал START World, благодаря которому, как заверили в “Белтелекоме”, у жителей Республики появится возможность “окунуться в неизведанную часть мира кино” и исследовать самые “потаённые уголки” этого искусства. Оценить предлагаемые фильмы с 7 октября можно на 58-ой кнопке. В частности, на ближайшее время в эфирной сетке значатся такие сериалы, как:

“Чужие секреты”,

“Заставь меня полюбить”,

“Зимородок”,

“Напарницы: Астрид и Рафаэлла”,

“Клюквенный щербет” и другие.

Кроме того, в “Белтелекоме” сообщили о начале тестового вещания кино-коллекции телеканала Cinema. Ожидается, что на 28-ой кнопке зрители найдут “любые жанры по вкусу”: мелодрамы, комедии, фантастику, триллеры, боевики, документальное кино и мультфильмы. Так, например, с 7 октября в телепрограмме — “План побега”, “Эффект колибри”, “Такси”, “Иллюзия обмана”, “Амели”, “На гребне волны” и другие.

К слову, ранее “Белтелеком” сообщил о запуске двух новых телевизионных каналов в расширенных и базовых пакетах Zala IPTV, а также в пакете «Канапа ТВ» Smart Zala. Так, с 9 сентября в тестовом режиме белорусы могут посмотреть передачи о тайнах планет и развитии цивилизаций, необъяснимых феноменах, хиромантии и многом другом.

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Помимо этого, “Белтелеком” вернул с 4 октября вещание ещё двух российских телеканалов — “Усадьба” и “Детский”. В компании сообщили, что просмотр доступен всё так же в расширенных и базовых пакетах Zala IPTV, а также базовом пакете “Канапа ТВ” Smart Zala.

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Кроме того, с 1 октября в эфирную сетку обладателей расширенных и базовых пакетов Zala IPTV, а также базового пакета “Канапа ТВ” Smart Zala вернули телеканалы “Русский иллюзион” и “Рыбалка и охота”.

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