"Белтелеком" запустил 3 канала с "эксклюзивными" сериалами. На каких кнопках пообещали кино о вампирах и содержанках?
"Белтелеком" сообщил о запуске трёх новых телевизионных каналов в расширенных и базовых пакетах Zala IPTV, а также в пакете «Канапа ТВ» Smart Zala. Так, с 7 октября белорусам предложили "сотни часов эксклюзивного контента премиального качества", а также "крупнобюджетные" сериалы разных жанров – от драмы до комедии. Правда, как долго продлится вещание, в компании не уточнили.
Одна из новинок “Белтелекома” — телеканал START Air, контент которого принадлежит российскому видеосервису START. Отмечается, что его руководство сделало ставку на собственные сериалы, выпустив более 60 оригинальных проектов, среди которых:
- «Контейнер»,
- «Содержанки»,
- «Текст»,
- «Бывшие»,
- «Вампиры средней полосы»,
- «Медиатор»,
- «Шторм» и другие.
В компании национального оператора связи подчеркнули, что с 7 октября зрителей ждут фильмы и сериалы разных жанров, а также “самые актуальные” новинки российского производства. Оценить всё это белорусы могут на 57-ой кнопке.
Ещё одна новинка — телеканал START World, благодаря которому, как заверили в “Белтелекоме”, у жителей Республики появится возможность “окунуться в неизведанную часть мира кино” и исследовать самые “потаённые уголки” этого искусства. Оценить предлагаемые фильмы с 7 октября можно на 58-ой кнопке. В частности, на ближайшее время в эфирной сетке значатся такие сериалы, как:
- “Чужие секреты”,
- “Заставь меня полюбить”,
- “Зимородок”,
- “Напарницы: Астрид и Рафаэлла”,
- “Клюквенный щербет” и другие.
Кроме того, в “Белтелекоме” сообщили о начале тестового вещания кино-коллекции телеканала Cinema. Ожидается, что на 28-ой кнопке зрители найдут “любые жанры по вкусу”: мелодрамы, комедии, фантастику, триллеры, боевики, документальное кино и мультфильмы. Так, например, с 7 октября в телепрограмме — “План побега”, “Эффект колибри”, “Такси”, “Иллюзия обмана”, “Амели”, “На гребне волны” и другие.
К слову, ранее “Белтелеком” сообщил о запуске двух новых телевизионных каналов в расширенных и базовых пакетах Zala IPTV, а также в пакете «Канапа ТВ» Smart Zala. Так, с 9 сентября в тестовом режиме белорусы могут посмотреть передачи о тайнах планет и развитии цивилизаций, необъяснимых феноменах, хиромантии и многом другом.
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Помимо этого, “Белтелеком” вернул с 4 октября вещание ещё двух российских телеканалов — “Усадьба” и “Детский”. В компании сообщили, что просмотр доступен всё так же в расширенных и базовых пакетах Zala IPTV, а также базовом пакете “Канапа ТВ” Smart Zala.
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Кроме того, с 1 октября в эфирную сетку обладателей расширенных и базовых пакетов Zala IPTV, а также базового пакета “Канапа ТВ” Smart Zala вернули телеканалы “Русский иллюзион” и “Рыбалка и охота”.