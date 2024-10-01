«Белтелеком» вернул в Zala 2 «популярных телеканала»

Опубликовано: 01.10.2024 21:36 , Обновлено: 01.10.2024

"Белтелеком" сообщил, что с 1 октября вернул в расширенные и базовые пакеты ZALA IPTV, а также в базовый пакет "Канапа ТВ" SMART ZALA два "популярных телеканала" - "Русский иллюзион" и "Рыбалка и охота".

Как рассказали в “Белтелекоме”, на “Русском иллюзионе” показывают классическое и современное российское кино для всей семьи. “Тематические подборки, ретроспективы известных кинолент и воспоминания легендарных актеров и режиссеров – все это ждет вас на канале”, - заверил белорусский оператор.

Вот какие кинокартины предлагает посмотреть телеканал, например, 3 октября: “Бабки”, “Родители строгого режима”, “Бриллиантовое сердце”, “Понаехали”, “Сестрички”, “Муж в хорошие руки”, “В спорте только девушки”.

“Русский иллюзион” доступен на кнопке 38. На 69-й, продолжили в “Белтелекоме”, начали трансляцию российского телеканала “Охота и рыбалка”. “Телеканал для настоящих ценителей активного отдыха на природе. Опытные эксперты поделятся секретами успешной рыбалки и охоты, протестируют новинки снаряжения и расскажут о самых “уловистых” местах”, - перечислил оператор.

И добавил, что на канале показывают “увлекательные репортажи” с летней и зимней рыбалки, подводной охоты, обзоры снастей и оружия, делятся советами как для новичков в охоте и рыбалке, так и для профессионалов.

Вот что, по программе, покажет “Охота и рыбалка” 3 октября:

“Охота на щуку в лиманах Приморско-Ахтарска”,

“На зарубежных водоемах”,

“На охотничьей тропе”,

“Рыболовная школа для взрослых”,

“Уральская рыбалка”,

“Охотник-одиночка”.

Ранее Telegraf.news писал, что «Белтелеком» сообщил о запуске двух новых телевизионных каналов в расширенных и базовых пакетах Zala IPTV, а также в пакете «Канапа ТВ» Smart Zala. Так, с 9 сентября в тестовом режиме белорусам стали доступны передачи о тайнах планет и развитии цивилизаций, необъяснимых феноменах, хиромантии и многом другом.

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Также мы писали, что Министерство информации Беларуси своим решением от 30 сентября временно приостановило на территории страны доступ к российскому стриминговому сервису Okko. Причину ограничения не назвали.

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