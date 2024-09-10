"Белтелеком" запустил 2 новых канала, где пообещал "страсть к открытиям" и хиромантию. На каких кнопках?

Опубликовано: 10.09.2024 13:03 , Обновлено: 10.09.2024

"Белтелеком" сообщил о запуске двух новых телевизионных каналов в расширенных и базовых пакетах Zala IPTV, а также в пакете «Канапа ТВ» Smart Zala. Так, с 9 сентября в тестовом режиме белорусы смогут посмотреть передачи о тайнах планет и развитии цивилизаций, необъяснимых феноменах, хиромантии и многом другом. При этом как долго продлится вещание, в компании не уточнили.

По информации крупнейшего телекоммуникационного оператора Беларуси, на 135-ой кнопке отныне доступен канал “Терра Инкогнита”, который входит в дополнительный пакет “Познавательный”. Контент российского телеканала представляет собой изучение тайн планет и мировых цивилизаций, необъяснимых феноменов природы, астрологии, хиромантии и алхимии. Кроме того, он транслирует передачи об искусстве, путешествиях, открытиях и приключениях. Например:

“Неизвестная Британия с высоты полёта”;

“Машина времени из Израиля”;

“Наша бесконечная Вселенная”;

“Марш тысячи самураев”;

“Причудливые узоры Каббалы”;

“Легендарные скульптуры” и др.

Кроме того, с 9 сентября на 83-ой кнопке для клиентов расширенных и базовых пакетов Zala IPTV, а также пакета «Канапа ТВ» Smart Zala доступен телеканал “Да Винчи”, который позиционирует себя как “вселенную знаний и открытий для детей и их родителей”.

Программа состоит из трансляции познавательных шоу, документальных фильмов, игр и мультфильмов. В “Белтелекоме” заверили, что зрителей ждут тщательно подобранные образовательные передачи, которые “вдохновят на учёбу”, приучат “мыслить масштабно” и “воспитают страсть к открытиям и исследованиям”. К таким, например, относятся:

“Смешарики”;

“Фиксики”;

“Научный прорыв. Секретный код”;

“Наука: сделай сам”;

“Удивительные приключения”;

“Открытый космос” и др.

Что ещё нового?

В конце июля “Белтелеком” запустил вещание нового телеканала в расширенных и базовых пакетах Zala IPTV, а также в пакете «Канапа ТВ» Smart Zala. Отныне на 73 кнопке любители документальных фильмов и журналистских расследований смогут насладиться контентом телеканала Top Secret. Правда, как долго продлится вещание, непонятно, ибо в организации подчеркнули: канал запустили в тестовом режиме.

В «Белтелекоме» [link href=“https://beltelecom.by/news/main/neobychnye-istorii-i-zakhvatyvayuschie-rassledovaniya-v-zala-poyavilsya-novyy-telekanal” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказали [/link], что Top Secret* – *это российский документальный канал, посвящённый журналистским расследованиям, загадочным историям, громким военным конфликтам, политическим и историческим тайнам. В эфире телеканала как собственные, так и зарубежные документальные фильмы и передачи.

«Расследования, репортажи и качественное документальное кино своей открытостью и независимостью суждений завоевали интерес и уважение зрителей», — отметили в пресс-службе организации.

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