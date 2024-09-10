"Белтелеком" запустил 2 новых канала, где пообещал "страсть к открытиям" и хиромантию. На каких кнопках?
"Белтелеком" сообщил о запуске двух новых телевизионных каналов в расширенных и базовых пакетах Zala IPTV, а также в пакете «Канапа ТВ» Smart Zala. Так, с 9 сентября в тестовом режиме белорусы смогут посмотреть передачи о тайнах планет и развитии цивилизаций, необъяснимых феноменах, хиромантии и многом другом. При этом как долго продлится вещание, в компании не уточнили.
По информации крупнейшего телекоммуникационного оператора Беларуси, на 135-ой кнопке отныне доступен канал “Терра Инкогнита”, который входит в дополнительный пакет “Познавательный”. Контент российского телеканала представляет собой изучение тайн планет и мировых цивилизаций, необъяснимых феноменов природы, астрологии, хиромантии и алхимии. Кроме того, он транслирует передачи об искусстве, путешествиях, открытиях и приключениях. Например:
- “Неизвестная Британия с высоты полёта”;
- “Машина времени из Израиля”;
- “Наша бесконечная Вселенная”;
- “Марш тысячи самураев”;
- “Причудливые узоры Каббалы”;
- “Легендарные скульптуры” и др.
Кроме того, с 9 сентября на 83-ой кнопке для клиентов расширенных и базовых пакетов Zala IPTV, а также пакета «Канапа ТВ» Smart Zala доступен телеканал “Да Винчи”, который позиционирует себя как “вселенную знаний и открытий для детей и их родителей”.
Программа состоит из трансляции познавательных шоу, документальных фильмов, игр и мультфильмов. В “Белтелекоме” заверили, что зрителей ждут тщательно подобранные образовательные передачи, которые “вдохновят на учёбу”, приучат “мыслить масштабно” и “воспитают страсть к открытиям и исследованиям”. К таким, например, относятся:
- “Смешарики”;
- “Фиксики”;
- “Научный прорыв. Секретный код”;
- “Наука: сделай сам”;
- “Удивительные приключения”;
- “Открытый космос” и др.
Что ещё нового?
В конце июля “Белтелеком” запустил вещание нового телеканала в расширенных и базовых пакетах Zala IPTV, а также в пакете «Канапа ТВ» Smart Zala. Отныне на 73 кнопке любители документальных фильмов и журналистских расследований смогут насладиться контентом телеканала Top Secret. Правда, как долго продлится вещание, непонятно, ибо в организации подчеркнули: канал запустили в тестовом режиме.
В «Белтелекоме» [link href=“https://beltelecom.by/news/main/neobychnye-istorii-i-zakhvatyvayuschie-rassledovaniya-v-zala-poyavilsya-novyy-telekanal” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказали [/link], что Top Secret* – *это российский документальный канал, посвящённый журналистским расследованиям, загадочным историям, громким военным конфликтам, политическим и историческим тайнам. В эфире телеканала как собственные, так и зарубежные документальные фильмы и передачи.
«Расследования, репортажи и качественное документальное кино своей открытостью и независимостью суждений завоевали интерес и уважение зрителей», — отметили в пресс-службе организации.
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