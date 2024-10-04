"Белтелеком" вернул в Zala еще 2 российских телеканала. На каком пообещали "кладезь полезных советов"?

Опубликовано: 04.10.2024 15:36 , Обновлено: 04.10.2024

"Белтелеком" сообщил, что с 4 октября вернул в расширенные и базовые пакеты ZALA IPTV, а также базовый пакет "Канапа ТВ" SMART ZALA еще два российских телеканала - "Усадьба" и "Детский".

“Усадьба” – это кладезь полезных советов и вдохновения для тех, кто любит проводить время на даче или мечтает о собственном доме. В эфире – программы о строительстве и обустройстве дома, садоводстве, ландшафтном дизайне, огородничестве, комфорте и безопасности загородного жилья”, - перечислили в “Белтелекоме”.

Как сказано на сайте “Усадьбы”, “авторы и герои программ делятся эксклюзивной информацией и дают незаменимые советы”:

как построить дом и оформить его интерьер,

как обустроить сад и собрать богатый урожай,

как превратить приусадебный участок в ландшафтный парк и обеспечить безопасность своего жилья.

“Усадьба” доступна на кнопке 68. Посмотрели, что предлагает посмотреть этот телеканал в субботу, 5 октября:

“Флористика”,

“Домашние заготовки”,

“Дачные радости с Мариной Рыкалиной”,

“Огород круглый год”,

“Здоровый сад”,

“Кухня народов СССР”,

“Сам себе дизайнер”,

“Ремонт без правил”,

и не только.

На кнопке 106 возобновили вещание развлекательно-образовательного телеканала “Детский”. “Представляет отечественное детское кино, сериалы, российские и зарубежные мультфильмы, познавательно-развлекательные шоу”, - описали в “Белтелекоме”.

А вот что сказано на сайте этого телеканала: “Детский” — универсальный, современный, безопасный и образовательный телеканал для детей. В легкой и доступной форме детям передаются вечные ценности, которые разделяют их родители. Уникальное сочетание современного наполнения и нестареющей классики — главное отличие «Детского» от других существующих телеканалов для детей”.

Ранее Telegraf.news писал, что “Белтелеком” сообщил о возвращении с 1 октября в расширенные и базовые пакеты ZALA IPTV, а также в базовый пакет “Канапа ТВ” SMART ZALA двух “популярных телеканалов” — “Русский иллюзион” и “Рыбалка и охота”.

Так, на «Русском иллюзионе» показывают классическое и современное российское кино для всей семьи. «Тематические подборки, ретроспективы известных кинолент и воспоминания легендарных актеров и режиссеров – все это ждет вас на канале», — заверил белорусский оператор.

«Белтелеком» вернул в Zala 2 «популярных телеканала»

Также мы рассказывали, что «Белтелеком» сообщил о запуске двух новых телевизионных каналов в расширенных и базовых пакетах Zala IPTV, а также в пакете «Канапа ТВ» Smart Zala. Так, с 9 сентября в тестовом режиме белорусам стали доступны передачи о тайнах планет и развитии цивилизаций, необъяснимых феноменах, хиромантии и многом другом.

«Белтелеком» запустил 2 новых канала, где пообещал «страсть к открытиям» и хиромантию. На каких кнопках?