"Белтелеком" запустил 2 канала с "самыми успешными фильмами" и "звёздами российского шоу-бизнеса"

Опубликовано: 24.10.2024 17:37 , Обновлено: 24.10.2024

"Белтелеком" сообщил о запуске двух новых телевизионных каналов в расширенных и базовых пакетах Zala IPTV, а также в пакете «Канапа ТВ» Smart Zala. Так, с 24 октября "любителям кино и развлечений" предложили насладиться "самыми успешными и любимыми" фильмами, а на втором канале пообещали передачи с участием "звёзд КВН и российского шоу-бизнеса".

Как долго продлится вещание новых каналов, в “Белтелекоме” не уточнили. Ну а пока национальный оператор электросвязи предложил взять пульт и включить следующие кнопки:

№56, где зрителей ждёт “Наше новое кино”. В программе телеканала значатся такие фильмы и сериалы российского производства, как: “Жмурки”, “Чёрная молния”, “Побег”, “Тобол”, “Вдова”, “Легенды о круге” и др. В “Белтелекоме” подчеркнули, что речь идёт о “самых успешных и любимых российских фильмах последнего десятилетия”.

№100, где белорусов ждёт канал “КВН ТВ”, который говорит сам за себя. В пресс-службе национального оператора отметили, что “всех поклонников” известной юмористической передачи ожидают эфиры высшей и премьер-лиги, фестивали, программы о КВН, спецпроекты и передачи “с участием звёзд КВН и российского шоу-бизнеса”.

Что ещё нового?

Ранее “Белтелеком” сообщил о запуске трёх новых телевизионных каналов в расширенных и базовых пакетах Zala IPTV, а также в пакете «Канапа ТВ» Smart Zala. Так, с 7 октября белорусам предложили “сотни часов эксклюзивного контента премиального качества”, а также “крупнобюджетные” сериалы разных жанров – от драмы до комедии.

«Белтелеком» запустил 3 канала с «эксклюзивными» сериалами. На каких кнопках пообещали кино о вампирах и содержанках?

Кроме того, с 9 сентября в тестовом режиме белорусы смогут посмотреть передачи о тайнах планет и развитии цивилизаций, необъяснимых феноменах, хиромантии и многом другом. При этом как долго продлится вещание, в “Белтелекоме” не уточнили.

«Белтелеком» запустил 2 новых канала, где пообещал «страсть к открытиям» и хиромантию. На каких кнопках?

Ранее Telegraf.news писал, что национальный оператор электросвязи “Белтелеком” объявил 100%-ную скидку для новых абонентов. Акция распространяется на пакет “Семейный HD”, который включает в себя 6 телеканалов “для всей семьи”. В пресс-службе организации отметили, что акционное предложение продлится до конца 2024 года.

«Белтелеком» объявил 100%-ную скидку на 6 платных каналов «для всей семьи». Как долго продлится акция?