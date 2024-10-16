"Белтелеком" объявил 100%-ную скидку на 6 платных каналов "для всей семьи". Как долго продлится акция?

Опубликовано: 16.10.2024 17:37 , Обновлено: 16.10.2024

Национальный оператор электросвязи "Белтелеком" объявил 100%-ную скидку для новых абонентов. Акция распространяется на пакет "Семейный HD", который включает в себя 6 телеканалов "для всей семьи". В пресс-службе организации отметили, что акционное предложение продлится до конца 2024 года.

Так, на протяжении октября, ноября и декабря новые пользователи услуг “Белтелекома” могут абсолютно бесплатно подключить пакет “для уютных киновечеров”, в который входят такие телеканалы, как:

VHS, «Феникс плюс кино», Live Music Channel, «Советские мультфильмы», «Охотник и рыболов», «Еда Премиум Международный».

При этом в “Белтелекоме” отметили, что скидка 100% предоставляется на два месяца с момента подключения. А подключить пакет «Семейный HD» можно в кабинете пользователя, сервисном центре или приложении “Мой Белтелеком”. После того, как акция завершится, стоимость 6 платных телеканалов составит 3,5 рубля в месяц.

Что ещё нового?

Ранее “Белтелеком” сообщил о запуске трёх новых телевизионных каналов в расширенных и базовых пакетах Zala IPTV, а также в пакете «Канапа ТВ» Smart Zala. Так, с 7 октября белорусам предложили “сотни часов эксклюзивного контента премиального качества”, а также “крупнобюджетные” сериалы разных жанров – от драмы до комедии. Правда, как долго продлится вещание, в компании не уточнили.

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Кроме того, “Белтелеком” сообщил о запуске двух новых телеканалов в расширенных и базовых пакетах Zala IPTV, а также в пакете «Канапа ТВ» Smart Zala. Так, с 9 сентября в тестовом режиме белорусы смогут посмотреть передачи о тайнах планет и развитии цивилизаций, необъяснимых феноменах, хиромантии и многом другом.

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Помимо этого, в конце июля “Белтелеком” запустил вещание нового телеканала на 73 кнопке. Отныне любители документальных фильмов и журналистских расследований смогут насладиться контентом телеканала Top Secret. Правда, как долго продлится вещание, непонятно, ибо в организации подчеркнули: канал запустили в тестовом режиме.

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