"Белтелеком" прекратил вещание одного телеканала в Беларуси. Что показывали?

Опубликовано: 14.01.2025 16:11 , Обновлено: 14.01.2025

Национальный оператор электросвязи «Белтелеком» объявил о прекращении вещания одного из телеканалов в расширенных и базовых пакетах Zala IPTV, а также в базовом пакете "Канапа ТВ" Smart Zala. Причину, по которой прекратили трансляцию, в компании не уточнили, ограничившись лишь коротким уведомлением на официальном сайте.

Речь идёт о спортивном телеканале «Удар», который недоступен к просмотру с 9 января. Напомним, там показывали смешанные единоборства, кулачные бои, кикбоксинг, бокс и т.д. Есть ли шанс на возвращение канала в телевизионную сетку, в “Белтелекоме” также не уточнили.

А что, наоборот, добавили?

В ноябре прошлого года “Белтелеком” запустил вещание нового телеканала “для поклонников кино”. С тех пор в расширенных и базовых пакетах Zala IPTV, а также в базовом пакете “Канапа ТВ” Smart Zala белорусам доступна круглосуточная трансляция телеканала Suspense. При этом как долго продлится вещание, в компании не уточнили.

«Белтелеком» запустил круглосуточный канал с «опасными погонями» и «громкими премьерами». На какой кнопке?

В октябре “Белтелеком” сообщил о запуске двух новых телевизионных каналов в расширенных и базовых пакетах Zala IPTV, а также в пакете «Канапа ТВ» Smart Zala. Так, с 24 октября “любителям кино и развлечений” предложили насладиться “самыми успешными и любимыми” фильмами, а на втором канале пообещали передачи с участием “звёзд КВН и российского шоу-бизнеса”.

«Белтелеком» запустил 2 канала с «самыми успешными фильмами» и «звёздами российского шоу-бизнеса»

А ещё раньше “Белтелеком” предложил белорусам “сотни часов эксклюзивного контента премиального качества”, а также “крупнобюджетные” сериалы разных жанров – от драмы до комедии. Правда, как долго продлится вещание, в компании также не уточнили.

«Белтелеком» запустил 3 канала с «эксклюзивными» сериалами. На каких кнопках пообещали кино о вампирах и содержанках?