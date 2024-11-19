"Белтелеком" запустил круглосуточный канал с "опасными погонями" и "громкими премьерами". На какой кнопке?

Опубликовано: 19.11.2024 19:29 , Обновлено: 19.11.2024

Во вторник, 19 ноября, "Белтелеком" запустил вещание нового телеканала "для поклонников кино". Отныне в расширенных и базовых пакетах Zala IPTV, а также в базовом пакете "Канапа ТВ" Smart Zala белорусам доступна круглосуточная трансляция телеканала Suspense. При этом как долго продлится вещание, в компании не уточнили.

Тестовый телеканал, фишка которого, по информации “Белтелекома”, состоит в “эксклюзивности” и “премьерности”, с 19 ноября доступен на 60-й кнопке. При этом в компании пообещали, что наслаждаться “миром остросюжетного и захватывающего кино” белорусы смогут 24/7.

В “Белтелекоме” добавили, что телепрограмма Suspense состоит из “опасных погоней”, “запутанных детективных сюжетов”, “отчаянных сражений добра и зла”, а также мистических историй и “громких премьер”. В компании с уверенностью заверили, что “на Suspense каждая секунда насыщена интригой”.

К слову, судя по всему, контент нового телеканала — сугубо российского производства. Так, в телепрограмме на ближайшее время значатся такие фильмы и сериалы, как: “Чёрная муха”, “Без следа”, “Лань”, “Авеню”, “Бешенство” и др. Правда, в ночное время в программе мы нашли и мировые хиты: “На гребне волны” с Патриком Суэйзи и, например, “Солдат Джейн” с Деми Мур.