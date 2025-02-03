"Белтелеком" прекратил показывать 2 канала и запустил 1 новый. На какой кнопке пообещали "мир чувств и признаний"?

Опубликовано: 03.02.2025 16:06 , Обновлено: 03.02.2025

Национальный оператор электросвязи «Белтелеком» объявил о запуске нового телеканала в расширенных и базовых пакетах Zala IPTV, а также в базовом пакете "Канапа ТВ" Smart Zala. Вместе с тем с 3 февраля прекратилось вещание ещё двух каналов, которые ранее транслировали в тестовом режиме. Журналисты Telegraf.news узнали, что теперь будут показывать на 54-ой кнопке.

В “Белтелекоме” рассказали, что, начиная с сегодняшнего дня, на 54-ой кнопке началось вещание телеканала “viju TV1000 Драма”. В пресс-службе компании заверили, что белорусов ждёт “мир нежных признаний, чувств и приключений”, а также “завораживающие истории любви, вдохновлённые культурными традициями Бразилии, Португалии, Турции, Кореи, Китая и Аргентины”.

К слову, новый телеканал запустили в тестовом режиме, поэтому, судя по всему, его вещание продлится недолго. Правда, более конкретной информации на сей счёт в “Белтелекоме” не предоставили. Зато там пообещали “романтическое настроение” и упомянули, что трансляция двух других каналов — Women’s Magazine и Dorama — прекращается. Они также работали в тестовом режиме.

Что ещё добавили?

В ноябре прошлого года «Белтелеком» запустил вещание нового телеканала «для поклонников кино». С тех пор в расширенных и базовых пакетах Zala IPTV, а также в базовом пакете «Канапа ТВ» Smart Zala белорусам доступна круглосуточная трансляция телеканала Suspense. При этом как долго продлится вещание, в компании не уточнили.

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В октябре «Белтелеком» сообщил о запуске двух новых телевизионных каналов в расширенных и базовых пакетах Zala IPTV, а также в пакете «Канапа ТВ» Smart Zala. Так, с 24 октября «любителям кино и развлечений» предложили насладиться «самыми успешными и любимыми» фильмами, а на втором канале пообещали передачи с участием «звёзд КВН и российского шоу-бизнеса».

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А ещё раньше «Белтелеком» предложил белорусам «сотни часов эксклюзивного контента премиального качества», а также «крупнобюджетные» сериалы разных жанров – от драмы до комедии. Правда, как долго продлится вещание, в компании также не уточнили.

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