"Белтелеком" объявил о запуске нового телеканала с "загадками истории". На какой кнопке?

Опубликовано: 27.01.2025 18:33 , Обновлено: 27.01.2025

В понедельник, 27 января, "Белтелеком" запустил вещание нового телеканала. Отныне в расширенных пакетах Zala IPTV, базовом пакете "Канапа ТВ" Smart Zala и дополнительном пакете "Познавательный" белорусам доступна трансляция "Неизвестной планеты". При этом как долго продлится вещание, в организации не уточнили.

Национальный оператор связи сообщил, что с сегодняшнего дня в тестовом режиме на 135-ой кнопке пользователям конкретных пакетов “Белтелекома” доступен научно-популярный канал “Неизвестная планета”. В организации заверили, что в программе — лишь “увлекательные познавательные, образовательные и документальные фильмы”.

”…Вы сможете погрузиться в мир загадок природы и истории, узнать о далёких странах и таинственных уголках планеты, а также исследовать много других интересных тем”, — пообещали в “Белтелекоме”.

Журналисты Telegraf.news изучили телепрограмму канала на ближайшие дни и нашли такие передачи, как: “Корея. Перекрёсток религий”, “Тибетские святыни”, “Новая Зеландия: на краю океанов”, “Расшифрованные майя”, “НЛО: русская версия” и многие другие.

Какие каналы появились ранее?

В ноябре прошлого года «Белтелеком» запустил вещание нового телеканала «для поклонников кино». С тех пор в расширенных и базовых пакетах Zala IPTV, а также в базовом пакете «Канапа ТВ» Smart Zala белорусам доступна круглосуточная трансляция телеканала Suspense. При этом как долго продлится вещание, в компании не уточнили.

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В октябре «Белтелеком» сообщил о запуске двух новых телевизионных каналов в расширенных и базовых пакетах Zala IPTV, а также в пакете «Канапа ТВ» Smart Zala. Так, с 24 октября «любителям кино и развлечений» предложили насладиться «самыми успешными и любимыми» фильмами, а на втором канале пообещали передачи с участием «звёзд КВН и российского шоу-бизнеса».

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А ещё раньше «Белтелеком» предложил белорусам «сотни часов эксклюзивного контента премиального качества», а также «крупнобюджетные» сериалы разных жанров – от драмы до комедии. Правда, как долго продлится вещание, в компании также не уточнили.

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