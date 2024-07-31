"Белтелеком" запустил вещание канала с "астрологией для вождей" и "тайнами разведки". На какой кнопке?
В конце июля, 29 числа, "Белтелеком" запустил вещание нового телеканала в расширенных и базовых пакетах Zala IPTV, а также в пакете «Канапа ТВ» Smart Zala. Отныне на 73 кнопке любители документальных фильмов и журналистских расследований смогут насладиться контентом телеканала Top Secret. Правда, как долго продлится вещание, непонятно, ибо в организации подчеркнули: канал запустили в тестовом режиме.
В “Белтелекоме” рассказали, что Top Secret* – *это российский документальный канал, посвящённый журналистским расследованиям, загадочным историям, громким военным конфликтам, политическим и историческим тайнам. В эфире телеканала как собственные, так и зарубежные документальные фильмы и передачи.
“Расследования, репортажи и качественное документальное кино своей открытостью и независимостью суждений завоевали интерес и уважение зрителей”, — отметили в пресс-службе организации.
В телепрограмме нового канала значатся такие программы, как:
- “Тайны разведки. Двойной агент или предатель”;
- “Крипто. Тайны Бермудского треугольника”;
- “Документальное расследование. Яды. История отравлений”;
- “Документальное расследование. Астрологи для вождей”;
- “Крипто. Тайна смерти Гитлера”;
- “Крипто. Подземный город СС” и др.
[info_b]Телеканал Top Secret существует в эфире с 2006 года. Раньше он назывался “Совершенно секретно”, однако в 2020 году авторы провели ребрендинг. В 2010 году канал получил премию «Золотой луч» за «Особый вклад в развитие жанра журналистского расследования”.[/info_b]
Ранее Telegraf.news писал, что в “Белтелекоме” сообщили о запуске нового телевизионного канала, который представляет собой “лайфстайл для молодёжи”. По словам оператора, с 24 июля он будет доступен на 68-ой кнопке в базовом и расширенных пакетах Zala IPTV, а также пакете «Канапа ТВ» Smart Zala. При этом в “Белтелекоме” подчеркнули: этот контент “ещё никогда не показывали по телевидению”.
«Белтелеком» запустил новый канал, контент которого «ещё никогда не показывали по телевидению»