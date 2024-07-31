"Белтелеком" запустил вещание канала с "астрологией для вождей" и "тайнами разведки". На какой кнопке?

Опубликовано: 31.07.2024 13:02 , Обновлено: 31.07.2024

В конце июля, 29 числа, "Белтелеком" запустил вещание нового телеканала в расширенных и базовых пакетах Zala IPTV, а также в пакете «Канапа ТВ» Smart Zala. Отныне на 73 кнопке любители документальных фильмов и журналистских расследований смогут насладиться контентом телеканала Top Secret. Правда, как долго продлится вещание, непонятно, ибо в организации подчеркнули: канал запустили в тестовом режиме.

В “Белтелекоме” рассказали, что Top Secret* – *это российский документальный канал, посвящённый журналистским расследованиям, загадочным историям, громким военным конфликтам, политическим и историческим тайнам. В эфире телеканала как собственные, так и зарубежные документальные фильмы и передачи.

“Расследования, репортажи и качественное документальное кино своей открытостью и независимостью суждений завоевали интерес и уважение зрителей”, — отметили в пресс-службе организации.

В телепрограмме нового канала значатся такие программы, как:

“Тайны разведки. Двойной агент или предатель”;

“Крипто. Тайны Бермудского треугольника”;

“Документальное расследование. Яды. История отравлений”;

“Документальное расследование. Астрологи для вождей”;

“Крипто. Тайна смерти Гитлера”;

“Крипто. Подземный город СС” и др.

[info_b]Телеканал Top Secret существует в эфире с 2006 года. Раньше он назывался “Совершенно секретно”, однако в 2020 году авторы провели ребрендинг. В 2010 году канал получил премию «Золотой луч» за «Особый вклад в развитие жанра журналистского расследования”.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что в “Белтелекоме” сообщили о запуске нового телевизионного канала, который представляет собой “лайфстайл для молодёжи”. По словам оператора, с 24 июля он будет доступен на 68-ой кнопке в базовом и расширенных пакетах Zala IPTV, а также пакете «Канапа ТВ» Smart Zala. При этом в “Белтелекоме” подчеркнули: этот контент “ещё никогда не показывали по телевидению”.

«Белтелеком» запустил новый канал, контент которого «ещё никогда не показывали по телевидению»