"Белтелеком" запустил новый канал, контент которого "ещё никогда не показывали по телевидению"

Опубликовано: 24.07.2024 17:48 , Обновлено: 24.07.2024

В компании "Белтелеком" сообщили о запуске нового телевизионного канала, который представляет собой "лайфстайл для молодёжи". По словам оператора, с 24 июля он будет доступен на 68-ой кнопке в базовом и расширенных пакетах ZALA IPTV, а также пакете «Канапа ТВ» SMART ZALA. При этом в "Белтелекоме" подчеркнули: этот контент "ещё никогда не показывали по телевидению".

Так, с 24 июля обладателям вышеупомянутых пакетов будет доступен канал Epic. Правда, как долго — неизвестно, поскольку в “Белтелекоме” отметили, что трансляцию “начали в тестовом режиме”. Так или иначе, на 68-ой кнопке теперь представлен контент, основанный на эксклюзивных блогерских проектах. По словам руководства, это более 200 часов видео, которые “ещё никогда не показывали по телевидению”.

В эфирную сетку Epic вошли программы различной тематики:

путешествия;

автомобили;

архитектура;

наука;

мистика и разоблачение мифов.

За сферу путешествий, например, отвечает проект блогера Леонида Пашковского “Хочу домой”, а за автомобильную тематику — шоу “Булычёв. Москвич”. Кроме того, на телеканале пообещали транслировать научно-популярные авторские проекты Utopia Show, “Редакция. Наука” и GEO.

Например, на YouTube-канале Utopia Show ребята разоблачают околонаучные мифы, исследуют паранормальные явления и конспирологические теории, а также объясняют сложные явления простым языком. Выпуски длятся от 15 минут до 2 часов, а сам проект собрал почти 6 миллионов подписчиков в Интернете.

Авторы YouTube-канала “Редакция. Наука” также объясняют научные концепции простыми словами, учат задавать вопросы самим себе и “всегда оставаться любопытными”. В своих видео они раскроют тайный язык домашних животных, расскажут о том, почему наш мозг не работает на 100%, как стереотипы о возрасте разрушают здоровье и многое другое.

”…Мы учим вас делать выводы самостоятельно, ведь сегодня как никогда важно сохранять критическое мышление. Наука учит нас сомневаться и не принимать на веру гипотезы без достаточного количества доказательств”, — подчеркнули авторы.

Ранее Telegraf.news писал, что “Белтелеком” сообщил о запуске нового телевизионного канала. По словам оператора, с 18 июня он доступен в дополнительном тематическом пакете «Ночной», расширенных пакетах ZALA IPTV и базовом пакете «Канапа ТВ» SMART ZALA.

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