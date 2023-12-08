Белстат утвердил новые правила расчета количества белорусов. Как будет считать?

Опубликовано: 08.12.2023 06:58 , Обновлено: 07.12.2023

Национальный статистический комитет Беларуси (Белстат) опубликовал свое постановление, подписанное ещё 24 ноября 2023 под номером № 152. Называется оно "Об утверждении Методики по расчету статистических показателей численности и структуры населения".

В [link href=“https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=T22305553p” rel=“noopener” target=“_blank”] ней [/link] содержатся правила, по которым Белстат теперь будет обязан рассчитывать численность жителей всей Беларуси и отдельных регионов. В методике говорится, что между переписями населения вычислять количество белорусов будут “на основании итоговых данных последней переписи населения, к которым ежегодно прибавляются числа родившихся и прибывших на определенную территорию и из которых вычитаются числа умерших и выбывших с определенной территории”.

В Минском облисполкоме назвали 7 районов, где «наиболее острая ситуация со смертностью». Что в остальных?

Такое нехитрое правило будет действовать как для всей страны, так и для отдельных областей, районов и городов, а также поселков городского типа.

В период между переписями Белстат рассчитает получать данные от органов, регистрирующих акты гражданского состояния, административные данные подразделений по гражданству и миграции органов внутренних дел, а также сельских исполнительных комитетов о миграции населения.

В марте 2023 года Белстат опубликовал статистику населения Беларуси. По его данным, на 1 января 2023 года белорусов стало 9 200 617 человек. Это на 54 907 человек меньше, чем было на 1 января 2022 года.

«Женщина – это шея» — В Совете Республики призвали белорусок больше и раньше рожать

На 1 января 2019 года численность населения Беларуси составляла 9 475 174. То есть, за 5 лет число белорусов уменьшилось на 274 557 человек.

В 2021-м количество белорусов уменьшилось на 94,1 тыс. человек, в 2020-м — на 60,6 тыс., в 2019 году — на 19,0 тыс.

Белорусов за 2022 год стало на 54,9 тыс. меньше — Белстат