Белорусов за 2022 год стало на 54,9 тыс. меньше — Белстат

Опубликовано: 28.03.2023 16:46 , Обновлено: 16.06.2023

Белстат опубликовал статистику населения Беларуси. По его данным, на 1 января 2023 года белорусов стало 9 200 617 человек. Это на 54 907 человек меньше, чем было на 1 января 2022 года.

[info_b]Кстати, на 1 января 2019 года численность населения Беларуси составлала 9 475 174. То есть, за 5 лет число белорусов уменьшилось на 274 557 человек.[/info_b]

В Минске, согласно данным Белстата, на 1 января 2023 года проживали 1 995 471 человек. Что на 1082 человека меньше, чем годом ранее.

По областям ситуация на 1 января 2023 года следующая:

в Брестской — 1 315 405 человек;

в Витебской — 1 091 948 человек,

в Гомельской — 1 347 469 человек,

в Гродненской — 998 600 человек,

в Минской — 1 462 021 человек,

в Могилевской — 989 702 человека.

К слову, впервые за время независимости в РБ появились области с населением меньше 1 млн человек, заметил портал banki24.by, это Гродненская и Могилевская области.

Напомним, в 2021-м количество белорусов уменьшилось на 94,1 тыс. человек, в 2020-м — на 60,6 тыс., в 2019 году — на 19,0 тыс.

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