Белорусы уходят на большие ноябрьские выходные. Вот как будут работать банки и почта

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Опубликовано: 06.11.2024 15:51 , Обновлено: 06.11.2024

В связи с празднованием Дня Октябрьской революции, который в Беларуси объявлен официальным праздничным днём, у многих работников с завтрашнего дня начинаются длинные выходные, которые продлятся до понедельника. Посмотрели, как в эти дни будут работать банки, почтовые отделения и медицинские учреждения.

Белпочта

Белпочта традиционно в праздничные дни изменяет условия приема внутренних отправлений ускоренной почты (то есть ту, что обязаны доставить не позже, чем через сутки). Так, в Минске 6 ноября принимать отправления смогут только в следующие города:

Барановичи, Береза, Брест, Пинск, Полоцк, Витебск, Орша, Глубокое, Новополоцк, Калинковичи, Мозырь, Жлобин, Гомель, Лида, Гродно, Борисов, Бобруйск, Могилев, Минск.

А вот в праздничный день, 7 ноября, принимать начнут оправления во все города, но только в дежурных отделениях, которые работают по праздничным дням.

В областных отделениях Белпочты прием ускоренных отправлений также принимают только в выше указанные города, а 7 ноября принимать не будут вовсе.

[info_b]Возможность приема в объектах почтовой связи г.Минска в указанный период можно уточнить в ОПС места отправки или в контакт-центре по телефонам: 154, +375 33 3000154 МТС, +375 44 5900154 А1.[/info_b]

Кроме того, Белпочта также перенесла выплаты пенсий и социальных пособий за 7 ноября. Кому-то их выплатили ещё 5 ноября, некоторым выплачивают сегодня, 6 ноября.

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Отделения банков

Что касается отделений банков, то каждая компания сама определяет свой график работы, поэтому если вы решите наведаться в банк в праздничные дни, лучше будет уточнить, работает ли он, на официальном сайте компании или по телефону контакт-центра. Кстати, на сайтах многих банков работает сервис “Онлайн-консультант”, которому также можно задать вопрос о работе конкретного отделения.

Практически все банки страны придерживаются стандартных правил, предусмотренных в белорусском законодательстве:

6 ноября (среда) работают по режиму предпраздничного дня, то есть сократили рабочее время на час,

7 ноября (четверг) практически везде выходной день,

8-9 ноября (пятница-суббота) — работают отделения, у которых обычно суббота является рабочим днём,

10 ноября (воскресенье) - выходной день (за исключением дежурных отделений),

16 ноября (суббота, на которую перенесли внеплановый выходной 8 ноября) - рабочий день по режиму буднего дня.

Впрочем, некоторые банки, например, банк БелВЭБ, также устроил для своих работников четыре выходных подряд.

Больницы, поликлиники и аптеки

По какому графику будут работать медицинские учреждения и аптеки, ранее сообщили в Министерстве здравоохранения. Так, в больницах и РНПЦ решили не переносить рабочую пятницу 8 ноября, поэтому они в этот день будут работать в обычном режиме (правда, медслужбы пообещали усилить в этих дни за счёт дежурных).

А вот амбулатории, поликлиники, поликлинические отделения больниц и республиканских научно-практических центров (РНПЦ), организации службы крови, санитарно-эпидемиологические организации, а также аптеки, организации медтехники и организации особого типа на ноябрьских выходных будут работать по следующему графику:

7 ноября — по рабочему графику праздничного дня; 8 ноября — по рабочему графику субботнего дня; 9 ноября — по рабочему графику субботнего дня; 10 ноября — по рабочему графику выходного дня; 16 ноября — по графику обычного рабочего дня.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что в ноябре белорусов ждёт чуть больше выходных, чем обычно из-за того, что День Октябрьской революции, который в стране объявлен официальным праздничным днём, выпадает на четверг. В связи с этим правительство разрешило сделать выходным и пятницу, 8 ноября. В результате у многих белорусов будет четыре выходных подряд. Однако, выходную пятницу придётся отработать – её перенесли на субботу, 16 ноября.

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