"Белпочта" перенесла выплату пенсий за 7 ноября. Кому выплатят на 2 дня раньше?
В пресс-службе "Белпочты" рассказали, как будут выплачивать пенсии и социальные пособия за 7 ноября, которое в Беларуси официально объявили выходным днём. Так, жители одних областей получат деньги уже 5 ноября, а других — 6 ноября.
Во вторник, 5 ноября, выплата пенсий и пособий в объектах почтовой связи начнётся на территории:
- Брестской области,
- Витебской области,
- Гродненской области,
- города Минска.
В свою очередь в среду, 6 ноября, пенсии и пособия на почте можно будет получить жителем:
- Гомельской области,
- Минской области,
- Могилёвской области.
[info_b]В четверг, 7 ноября, будут функционировать только дежурные ОПС, список которых можно посмотреть на сайте “Белпочты”, то есть здесь.[/info_b]
Ранее Telegraf.news писал, что Министерство труда и социальной защиты Беларуси своим постановлением №84 от 24 октября повысило размеры бюджета прожиточного минимума (БПМ). Они будут действовать с 1 ноября 2024 года по 31 января 2025-го. Посмотрели, как увеличатся за счёт этого доплаты к пенсиям и госпособиям.
Минтруда повысило БПМ, а значит, и детские пособия с доплатами к пенсиям белорусов. На сколько?
Также мы писали, что Совет министров предложил усилить материальную поддержку бывшим военнослужащим, увеличить ежемесячную надбавку к пенсии труженикам тыла, а ещё одной категории белорусов снизить пенсионный возраст на 5 лет.
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