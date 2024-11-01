"Белпочта" перенесла выплату пенсий за 7 ноября. Кому выплатят на 2 дня раньше?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 01.11.2024 12:29 , Обновлено: 01.11.2024

В пресс-службе "Белпочты" рассказали, как будут выплачивать пенсии и социальные пособия за 7 ноября, которое в Беларуси официально объявили выходным днём. Так, жители одних областей получат деньги уже 5 ноября, а других — 6 ноября.

Во вторник, 5 ноября, выплата пенсий и пособий в объектах почтовой связи начнётся на территории:

Брестской области,

Витебской области,

Гродненской области,

города Минска.

В свою очередь в среду, 6 ноября, пенсии и пособия на почте можно будет получить жителем:

Гомельской области,

Минской области,

Могилёвской области.

[info_b]В четверг, 7 ноября, будут функционировать только дежурные ОПС, список которых можно посмотреть на сайте “Белпочты”, то есть здесь.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что Министерство труда и социальной защиты Беларуси своим постановлением №84 от 24 октября повысило размеры бюджета прожиточного минимума (БПМ). Они будут действовать с 1 ноября 2024 года по 31 января 2025-го. Посмотрели, как увеличатся за счёт этого доплаты к пенсиям и госпособиям.

Минтруда повысило БПМ, а значит, и детские пособия с доплатами к пенсиям белорусов. На сколько?

Также мы писали, что Совет министров предложил усилить материальную поддержку бывшим военнослужащим, увеличить ежемесячную надбавку к пенсии труженикам тыла, а ещё одной категории белорусов снизить пенсионный возраст на 5 лет.

Совмин предложил увеличить надбавку к пенсии одной категории белорусов, другой – снизить пенсионный возраст на 5 лет