Белорусским школьникам предложили учиться стоя. Как изменится здоровье?

Опубликовано: 20.08.2024 20:34 , Обновлено: 20.08.2024

Профессор кафедры гигиены и охраны здоровья детей с курсом повышения квалификации и переподготовки Белорусского государственного медицинского университета (БГМУ) доктор медицинских наук Елена Гузик призвала использовать в школах конторки - ученические столы для работы стоя.

Как рассказала профессор, конторки школы закупили, однако часто их используют не по назначению. По словам Гузик, младшеклассникам сложно высидеть целый урок из-за особенностей высшей нервной деятельности. Поэтому для их обучения подойдут конторки.

К слову, как передало слова доктора медицинских наук агентство БелТА, такие столы можно использовать и в старших классах. Вот что, по словам представителя БГМУ, дает возможность работать как сидя, так и стоя:

укрепление опорно-двигательного и вестибулярного аппарата,

уменьшение утомляемости,

увеличение жизненной емкости легких,

укрепление мышц и связок нижних конечностей.

[info_b]Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) — максимальный объем воздуха, который может быть набран в легкие после максимально полного выдоха.[/info_b]

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Гузик рассказала, что, согласно гигиеническим регламентам, непрерывно работать за конторкой учащимся 1-4-х классов можно не больше 7-10 минут, учащимся 5-11-х (12-х) - не дольше 15 минут.

В то же время, добавила профессор, не каждый ученик сможет простоять за конторкой такое время, поэтому нужен индивидуальный подход.

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