В Минобразования пояснили, можно ли заменить бумажные дневники электронными в белорусских школах

Опубликовано: 08.08.2024 16:19 , Обновлено: 08.08.2024

Министерство образования Беларуси в своем инструктивно-методическом письме к началу 2024/ 2025 учебного года пояснило, можно ли в школах не использовать бумажные дневники учащихся, если применяются электронные.

“Обращаем внимание, что использование в учреждениях общего среднего образования электронных дневников не отменяет ведение дневников учащихся на бумажной основе. Ведение бумажных дневников является обязательным”, - подчеркнули в письме, опубликованном на сайте Академии образования.

Там также сказано, что если учителя решили использовать дневник во 2-х классах, то для этого родителям следует купить дневник для 3-х - 4-х классов (так как отдельно для 2-х классов дневники не выпускают).

Ранее Telegraf.news сообщал, что еще в сентябре 2023 года Минобразования приняло постановление № 314, которым изменило типовые формы дневника. Поэтому родителям школьников следует смотреть при покупке этого документа на год его выпуска и приобретать дневники, произведенные в 2024-м.

К слову, сами изменения мелкие: убрали некоторые картинки, исправили языковую ошибку и поменяли одну надпись.

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Также мы писали о том, на сколько за год выросла сумма за пользование учебниками и пособиями в белорусских школах, и кто может не платить за это. Кстати, сумма одинаковая для учащихся всех классов.

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