Белорусским школам разрешили обучать на водительские права. Что еще изменилось в Кодексе об образовании?

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Опубликовано: 10.12.2024 20:45 , Обновлено: 11.12.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 декабря подписал закон, который вносит изменения в Кодекс об образовании. О новациях рассказали в пресс-службе главы государства. Одна из них - возможность учить вождению в некоторых белорусских школах.

Так, закон предоставил правительству право перераспределять и перенаправлять на работу молодых специалистов, а также давать им “дополнительные социальные гарантии” (какие именно, в пресс-службе не уточнили).

Местные органы власти, согласно нововведениям, должны будут организовывать бесплатную перевозку обучающихся в пределах населенных пунктах к местам проведения образовательных, спортивных, культурных и других мероприятий.

Школы, которые находятся в поселках городского типа и в сельских населенных пунктах, [link href=“https://president.gov.by/ru/events/aleksandr-lukasenko-podpisal-zakon-kotorym-kompleksno-korrektiruetsa-kodeks-ob-obrazovanii” target=“_blank” rel=“noopener”] продолжили [/link] в пресс-службе Лукашенко, смогут готовить водителей механического транспорта и самоходных машин.

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[info_b]К механическим транспортным средствам относят пассажирские и грузовые машины, автобусы, мотоциклы, мопеды и не только. На какой транспорт именно можно будет получить права в школах, в пресс-службе не уточнили.[/info_b]

Также, по ее информации, закон закрепил в Кодексе об образовании требование к учащимся придерживаться делового стиля одежды. А иностранцев, как утверждают в пресс-службе, наделили правом получать грант на подготовку к поступлению в белорусские учреждения образования.

Кроме того, документ включил в число педагогических работников приемных родителей и родителей-воспитателей. А детям-инвалидам до 18 лет, по информации президентской пресс-службы, дали преимущественное право при приеме в санаторные школы-интернаты.

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[info_b]Текст закона Лукашенко на момент выхода этой новости не опубликовали. [/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что белорусский президент 5 декабря подписал указ № 455, который изменяет другой указ — № 355 “Об Академии национальной безопасности”. Как передали в пресс-службе главы государства, главное новшество — возможность открыть в этом вузе гражданские специальности и набирать студентов на них.

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