В парламенте пообещали дать Совмину право перераспределять выпускников на обязательную отработку. Что известно?

Опубликовано: 30.09.2024 11:01 , Обновлено: 30.09.2024

Правительство Беларуси предложили наделить правом перераспределять выпускников и молодых специалистов, рабочих и служащих. О новой законодательной инициативе, которая в случае принятия поправок в Кодекс об образовании затронет выпускников белорусских вузов, подпадающих под обязательную отработку, рассказал председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко.

По словам Сергеенко, отдельные положения Кодекса об образовании предложили “дошлифовать” и “незначительно доработать”, а большинство предложенных изменений “носят технический характер, неглобальный”. Сам законопроект парламент планирует рассмотреть уже на этой неделе в первом чтении, заявил Сергеенко в эфире гостелеканала СТВ.

Из текста законопроекта “Об изменении законов по вопросам образования”, который выложили на Национальном правовом интернет-портале, следует, что правительству Беларуси предложено по собственному усмотрению определяться случаи, при которых выпускников вузов и молодых специалистов, рабочих и служащих можно перераспределить на другое место обязательной отработки.

В действующем Кодексе об образовании представлен исчерпывающий список причин, по которым выпускника или молодого специалиста могут перераспределить на новое место работы. Среди них - расторжение трудового договора в связи с ликвидацией организации или нарушением нанимателем законодательства о труде, перевод специалиста от одного нанимателя к другому и прочие.

«Дойдём до каждого» – В Беларуси раскрыли схему фиктивного трудоустройства бюджетников по распределению. Что грозит 200 студентам?

[info_b]С полным перечнем причин для перераспределения можно ознакомиться в самом Кодексе по ссылке.[/info_b]

В случае, если рассматриваемый законопроект будет принят, список причин для перераспределения не будет исчерпывающим, поскольку Совмин получит право самостоятельно определять “иные случаи, помимо указанных в Кодексе”.

Кроме того, в законопроекте предложили чётко прописать, какие ведомства обязаны будут согласовывать перераспределение выпускников и молодых специалистов. Так, решение о перераспределении выпускников, молодых специалистов, получивших высшее или среднее специальное образование в сфере здравоохранения предлагается согласовывать с Министерством здравоохранения, в сфере физкультуры и спорта - с Министерством спорта и туризма.

[info_b]С другими поправками в Кодекс об образовании можно ознакомиться на Национальном правовом интернет-портале по ссылке.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что в во время Республиканского педагогического совета, который состоялся в Минске 27 августа, Александр Лукашенко предложил ввести в вузах “предварительное распределение” для студентов, которые поступили по целевому направлению. По его мнению, это поможет заранее сориентировать будущего специалиста на работу в конкретной организации.

Лукашенко предложил ввести в вузах «предварительное распределение» некоторых студентов. Кого коснётся?