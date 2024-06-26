Совмин предложил обучать белорусских старшеклассников вождению. Но не во всех школах

Опубликовано: 26.06.2024 08:22 , Обновлено: 26.06.2024

Совет министров Беларуси внёс на рассмотрение Палаты представителей законопроект, предусматривающий ряд значимых изменений в Кодекс Республики Беларусь об образовании. Среди прочих новаций - возможность обучать вождению учеников старших классов. Однако, даже если законопроект будет принять парламентом, такая возможность, судя по всему, появится далеко не у всех школьников.

Так, согласно законопроекту, опубликованному на Национальном правовом интернет-портале, образовательную программу подготовки водителей механических транспортных средств и самоходных машин могут включить в следующих учреждениях образования:

учреждении общего среднего образования, расположенном в городском поселке, сельском населенном пункте,

специализированном лицее,

суворовском военном училище,

кадетском училище.

Как следует из текста документа, такая образовательная программа подготовки водителей может появиться как в средних школах, так и в школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при условии, что они находятся в городском поселке или сельском населенном пункт.

Предполагается, что учить вождению смогут учеников 10-11 классов (в случае со спецшколами - учеников 10-12 классов).

Кроме того, в документе отдельно прописано, что подготовку водителей механических транспортных средств и самоходных машин в обычных школах могут проводить инструкторы ДОСААФ (общественного объединения “Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Республики Беларусь”).

Ранее Telegraf.news рассказывал, что ещё осенью прошлого года Министерство образования Беларуси заявило, что подписало с ДОСААФ соглашение о сотрудничестве, предусматривающее обучение школьников вождению.

В Минобразования Беларуси задумались, чтобы учить школьников на водительские права. Когда?

Однако, в ноябре 2023 года заместитель директора по производственному обучению Центра подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров ДОСААФ Михаил Свистун отмечал, что даже несмотря на большое количество желающих с реализацией этого проекта “возникают некоторые трудности”.

У ДОСААФ спросили, когда белорусских школьников начнут учить на водительские права? Вот что ответили