Белорусский Дед Мороз приказал пограничникам пропустить Новый год в Польшу

Опубликовано: 22.12.2023 21:30 , Обновлено: 22.12.2023

Дед Мороз из Беловежской пущи 22 декабря приказал пограничникам заставы "Переров" безпрепятственно пропустить Новый год "на Запад". Пограничники этой заставы несут службу на границе с Польшей.

“Белорусские пограничники… приняли на себя обязательство обеспечить в новогоднюю ночь беспрепятственный пропуск Нового года, чтобы он пришел в каждую семью, к каждому ребенку и взрослому, подарил новые яркие эмоции и ощущения”, - [link href=“https://www.belta.by/society/view/belorusskij-ded-moroz-prikazal-pogranichnikam-propustit-novyj-god-cherez-granitsu-606763-2023/” rel=“noopener” target=“_blank”] заявил [/link] в ответ начальник Брестской Краснознаменной пограничной группы имени Ф.Э.Дзержинского Максим Бутранец. В курсе ли инициативы польские коллеги, там не сообщили.

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Встречу с пограничниками беловежский Дед Мороз проводит уже 15 лет каждый год. Мероприятие проходит в рамках акции “Наши дети”, в котором в этот раз приняли участие 30 детей в возрасте от 6 до 13 лет, сообщила Белта.

Зачем “пропускать” через границу Новый год?

Наступление Нового года на Земле встречают не одновременно. Отсюда и пошло выражение “Новый год шагает по планете”. Из-за разных часовых поясов различные страны отмечают Новый год раньше или позже Беларуси. Польша, например, отметит наступление 2024-го года на два часа позже Беларуси (разные часовые пояса + переход в соседней стране на зимнее время).

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Раньше всех на Земле праздник начинают отмечать жители островного государства в западной части Тихого океана - Кирибати. Но так было не всегда. В 1994 году у одного из кандидатов в президенты этой страны среди предвыборных обещаний было как раз и такое - праздновать раньше всех землян. После победы президент разделил всю страну на три часовых пояса. И на самом востоке Кирибати Новый год с тех пор празднуют раньше всех на планете (и на 11 часов раньше белорусов).

А вот белорусы отмечают наступление Нового года одновременно с Саудовской Аравией, Турцией, Мадагаскаром, Ираком, Катаром, Суданом, Эритреей, Джибути, Эфиопией, Кенией, Угандой, Танзанией, Сомали и частью России.

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