Из чего делают «шампанское»? Разобрались, что искать на этикетке настоящих игристых вин

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 22.12.2023 12:57 , Обновлено: 22.12.2023

Проссеко, ламбруско, кава, асти — сортов игристых вин множество, и у каждого есть свой особый вкус, аромат и цвет. Из чего на самом деле производят напитки, которые все привыкли называть шампанским и почему их нельзя путать с "искристым"? И можно ли пить вино из виноматериала? Разобрались, как выбрать хороший алкогольный напиток на Рождество и Новый год, чтобы не испортить праздник подделкой.

Какие игристые вина бывают

Существует несколько видов игристых вин. Они отличаются друг от друга по способу производства, виду винограда, из которого они сделаны, длительности выдержки, вкусовым качествам и другим характеристикам.

Вот наиболее распространённые виды игристых вин:

Шампанское. Это самый популярный вид игристого вина, которое производится в одноимённом регионе Франции. Шампанское делают из трёх сортов винограда: шардоне, пино нуар и пино менье. Оно имеет характерный вкус и аромат, а также является самым долго выдерживаемым видом игристого вина.

Это самый популярный вид игристого вина, которое производится в одноимённом регионе Франции. Шампанское делают из трёх сортов винограда: шардоне, пино нуар и пино менье. Оно имеет характерный вкус и аромат, а также является самым долго выдерживаемым видом игристого вина. Просекко. Итальянское игристое вино, которое производят из винограда сорта просекко. Оно имеет свежий и лёгкий вкус, а также отличается невысокой стоимостью.

Итальянское игристое вино, которое производят из винограда сорта просекко. Оно имеет свежий и лёгкий вкус, а также отличается невысокой стоимостью. Ламбруско. Игристое вино, которое производят в Италии, в регионе Эмилия-Романья. Его изготавливают из сорта винограда Lambrusco, который выращивается на холмах и склонах в этом регионе. Это вино имеет фруктовый вкус с оттенками вишни, чёрной смородины и малины, а также нежный и лёгкий аромат. У него обычно низкая крепость, поэтому оно идеально подходит для тех, кто предпочитает легкие и освежающие напитки.

Игристое вино, которое производят в Италии, в регионе Эмилия-Романья. Его изготавливают из сорта винограда Lambrusco, который выращивается на холмах и склонах в этом регионе. Это вино имеет фруктовый вкус с оттенками вишни, чёрной смородины и малины, а также нежный и лёгкий аромат. У него обычно низкая крепость, поэтому оно идеально подходит для тех, кто предпочитает легкие и освежающие напитки. Советское шампанское. Это игристое вино, которое производили в СССР. Оно имело свою уникальную технологию производства и отличалось от других шампанских вин. В настоящее время советское шампанское продолжает быть популярным в Беларуси, России и некоторых других странах, но его производство сократилось из-за изменений в экономике и предпочтений потребителей.

Это игристое вино, которое производили в СССР. Оно имело свою уникальную технологию производства и отличалось от других шампанских вин. В настоящее время советское шампанское продолжает быть популярным в Беларуси, России и некоторых других странах, но его производство сократилось из-за изменений в экономике и предпочтений потребителей. Асти. Это сладкое белое игристое вино, которое производят в Пьемонте из винограда сорта белый мускат.

Это сладкое белое игристое вино, которое производят в Пьемонте из винограда сорта белый мускат. Калифорнийское игристое вино. Это игристое вино, производимое в Калифорнии. Оно может быть произведено из разных сортов винограда, но чаще всего используются шардоне и совиньон блан.

Это игристое вино, производимое в Калифорнии. Оно может быть произведено из разных сортов винограда, но чаще всего используются шардоне и совиньон блан. Кава. Испанское игристое вино, которое производят по традиционному методу из винограда сортов макабео, парельяда и шарелло. Оно имеет более сложный вкус и аромат, чем другие виды игристого вина.

Испанское игристое вино, которое производят по традиционному методу из винограда сортов макабео, парельяда и шарелло. Оно имеет более сложный вкус и аромат, чем другие виды игристого вина. Франчакорта. Это игристое вино, производимое в Италии, в регионе Ломбардия. Его изготавливают из винограда сортов шардоне, пино неро и пино бьянко. Обладает свежим, лёгким и фруктовым вкусом с нотами яблока, груши и меда. Франчакорта имеет светло-жёлтый цвет и нежную пену, которая придаёт ему особый шарм.

Это игристое вино, производимое в Италии, в регионе Ломбардия. Его изготавливают из винограда сортов шардоне, пино неро и пино бьянко. Обладает свежим, лёгким и фруктовым вкусом с нотами яблока, груши и меда. Франчакорта имеет светло-жёлтый цвет и нежную пену, которая придаёт ему особый шарм. Зект. Это игристое вино, которое производят в Германии и Австрии. Преимущественно его делают из сорта винограда рислинг и обладает ярким фруктовым ароматом и изысканным вкусом.

Это игристое вино, которое производят в Германии и Австрии. Преимущественно его делают из сорта винограда рислинг и обладает ярким фруктовым ароматом и изысканным вкусом. Креман . Под этим названием объединили большое количество французских игристых вин, которые производятся в Бургундии, Эльзасе, Луаре, Бордо и Лангедоке. Это вино обладает летним фруктовым ароматом и приятной освежающей кислинкой.

Это некоторые из наиболее популярных видов игристых вин, которые можно найти в магазинах и ресторанах. Каждое из них имеет свои уникальные характеристики и может быть подходящим для разных случаев и настроений.

Из чего делают игристые вина и чем они отличаются?

Игристые вина изготавливают из виноградного сока, который проходит процесс брожения в естественных условиях или с добавлением дрожжей. После этого вино фильтруют и разливается в бутылки, где происходит вторичное брожение, в результате которого образуется углекислый газ. Этот газ и создаёт пузырьки в игристом вине. В зависимости от способа производства и количества сахара, добавляемого в вино, игристые вина могут быть разных видов — от сухих до сладких.

Игристые вина отличаются друг от друга по нескольким параметрам.

Способ производства. Есть два основных метода производства игристых вин — традиционный и метод Шарма. В традиционном методе виноград собирают, перерабатывают и разливают в бутылки на местности, где происходит вторичная ферментация. В методе Шарма виноград перерабатывают в ёмкостях из нержавеющей стали, а затем разливают в бутылки.

Сорта винограда. Различные сорта винограда используются для производства игристых вин, что может влиять на их вкус и аромат.

Страна производства. Игристые вина производятся во многих странах, таких как Франция, Италия, Испания, Германия и другие. Каждая страна имеет свои традиции, уникальные условия для выращивания винограда и особенности производства, что может отразиться на качестве и вкусе вина.

[info_b]В Беларуси также производят свои напитки. Например, на заводе Минских игристых вин с 1978 года делают Советское шампанское. Кроме того, там изготавливают Советское шампанское выдержанное “Радзивилл”, Пино Нуар, Лев Голицин, Князь Витовт, Pergecco и другие. [/info_b]

Срок выдержки. Игристые вина могут быть произведены с различной степенью выдержки, от нескольких месяцев до нескольких лет.

Содержание сахара. Игристые вина могут быть сухими, полусухими или сладкими, в зависимости от количества сахара, добавленного в процессе производства. Содержание сахара может быть важным фактором для тех, кто предпочитает более сухие или сладкие напитки.

Крепость. Игристые вина обычно имеют крепость от 5% до 12% алкоголя.

Цена. В зависимости от качества продукта и известности производителя стоимость игристых вин может быть различной — от нескольких рублей до сотен.

Все эти факторы могут влиять на вкус, аромат и характеристики игристого вина.

В чём разница между искристым и игристым вином?

Искристое и игристое вино — это два разных типа вин.

Игристое вино — это вино, которое содержит дополнительный элемент — газы, которые создают пузырьки внутри бутылки. Это происходит из-за специального процесса производства, называемого «методом шампанского», когда вино подвергается дополнительной ферментации в закрытой бутылке. Углекислый газ в игристом вине образуется в результате природного брожения.

Игристое вино может быть произведено из разных сортов винограда и может иметь разные вкусы и ароматы. Оно может быть сухим, полусухим или сладким, в зависимости от количества сахара, добавленного производителем.

А искристое (газированное) вино — это вино, в которое искусственно при повышенном давлении введён диоксид углерода для придания ему игристых свойств. Оно отличается от игристого вина слабым давлением в бутылке и невысокой крепостью. Содержание спиртов в таких винах достигает до 12 %.

Искристое вино было создано во второй половине XIX века как альтернатива более дорогим игристым винам. На этикетке такого вина должно быть указано, что данный напиток является искристым (шипучим) вином.

Таким образом, шипучесть игристому вину придаёт углекислый газ, который образуется в результате природного брожения, а в искристое вино он добавляется искусственно.

Как отличить игристое вино от искристого?

В первую очередь нужно обращать внимание на этикетку вина. Производитель обязан указать, что напиток является газированным (шипучим) вином. Но не все производители честно предоставляют верную информацию. Есть способы, позволяющие отличить игристое вино от искристого:

По вкусу. У игристого вина более насыщенный и яркий вкус.

У игристого вина более насыщенный и яркий вкус. По пене. Игристые вина образуют более густую и устойчивую пену. Оседая, она образует ободок на бокале, так называемую корону. У искристых (газированных) вин короны не бывает.

Игристые вина образуют более густую и устойчивую пену. Оседая, она образует ободок на бокале, так называемую корону. У искристых (газированных) вин короны не бывает. По пузырькам газа. В газированном вине пузырьки крупные, и они быстро поднимаются к поверхности. У игристого вина пузырьки средние или мелкие, они длительное время поднимаются от дна бокала к поверхности, создавая «игру пузырьков».

Можно ли пить вино из виноматериала?

На многих видах игристого, которые продают в магазинах, написано, что они сделаны из виноматериала. Это заставляет покупателей задуматься — не химия ли это какая-нибудь и можно ли такое покупать?

На самом деле виноматериал — отраслевой винодельческий термин, обозначающий натуральное вино, полученное после сезона переработки винограда путем полного или неполного сбраживания ягод винограда или виноградного сока. Его крепость может быть от 9 до 20%. Крупнейшие поставщики виноматериалов – это Испания, Италия, Австралия, Чили, ЮАР, Франция, США, Аргентина, Португалия.

Как утверждают на сайте Минских игристых вин, “во всем мире, во всех самых винодельческих-винодельческих странах настоящее вино делают из виноматериала”.

“Да-да, и даже там, где Челентано на бочке с виноградом вытанцовывает, виляя бёдрами […] Просто где-то вырастить и собрать виноград, сбродить сок, получить виноматериал и создать вино – непрерывный процесс на одном месте, а где-то между двумя последними этапами – неблизкая дорога по доставке виноматериала на производство”, — объяснили там.

Однако, там отметили, что виноматериал могут получить и при брожении того же яблочного или ягодного сока. Но тогда, подчеркнули на заводе, на этикетке должно быть написано – “вино плодовое, плодово-ягодное, или малиновое, ежевичное, грушевое и т.д”.

“Если вы видите только лаконичную формулировку «вино» - значит это напиток из винограда”, — уверяют специалисты.

Еще один нюанс в том, что некоторые допускают добавление в виноматериал этилового спирта, сахара, натуральных ароматизаторов. Но хорошие производители вина при закупках обязаны проверить, нет ли в жидкости примесей и вредных микроорганизмов.

Как выбрать хорошее шампанское?

Для выбора хорошего шампанского важно обратить внимание на несколько характеристик:

Регион производства . Настоящее шампанское производится только в провинции Шампань во Франции. Остальные игристые вина делают во многих странах.

. Настоящее шампанское производится только в провинции Шампань во Франции. Остальные игристые вина делают во многих странах. Сорта винограда. В состав настоящего шампанского должны входить сорта винограда шардоне, пино нуар и пино менье. Допускается до 7 сортов определённых сортов винограда. Остальные игристые вина можно производить практически из любых подходящих сортов винограда.

В состав настоящего шампанского должны входить сорта винограда шардоне, пино нуар и пино менье. Допускается до 7 сортов определённых сортов винограда. Остальные игристые вина можно производить практически из любых подходящих сортов винограда. Метод производства. Качественное игристое вино производится методом классической шампанизации.

Качественное игристое вино производится методом классической шампанизации. Выдержка. Чем дольше шампанское выдерживается в бутылке, тем качественнее (насыщеннее) оно становится.

Чем дольше шампанское выдерживается в бутылке, тем качественнее (насыщеннее) оно становится. Прозрачность. Хорошее шампанское должно быть прозрачным и не иметь осадка.

Хорошее шампанское должно быть прозрачным и не иметь осадка. Аромат и вкус. Шампанское должно иметь свежий и лёгкий аромат с нотами фруктов и цветов. Вкус должен быть сухим, сбалансированным и иметь хорошую газацию.

Шампанское должно иметь свежий и лёгкий аромат с нотами фруктов и цветов. Вкус должен быть сухим, сбалансированным и иметь хорошую газацию. Стоимость. Цена игристого вина может быть разной, но настоящее шампанское, даже из бюджетной категории, не может стоить дешевле 8 рублей.

Кроме того, эксперт российского Роскачества Олеся Буняева отметила, что при выборе шампанского важно обращать внимание на маркировку бутылки, цену и надписи на этикетке. Она отметила, что “фольга на горлышке и проволочка-мюзле на бутылке не делают алкогольную газировку шампанским”.

Так, по словам специалиста, на бутылке не должно быть следующих надписей:

«не является вином»;

«напиток слабоалкогольный»;

«изготовлено из яблочного (фруктового) сырья».

Кроме того, в состав игристого вина не должны входить быть ароматизаторов и красителей, подчеркнула специалист.

К слову, если на бутылке указан год урожая, то перед вами винтажное вино, которое выпускается ограниченными партиями в удачные годы.

А еще обратите внимание на выдержку. Вино, которое «созревало» до 9 месяцев, является выдержанным. Коллекционным является вино, изготовленное только классическим методом и выдержанное в бутылке не менее двух лет.

Как правильно подавать и пить игристые вина

Игристые вина — одни из главных напитков праздников и торжественных мероприятий. Но нужно помнить, что злоупотребление алкоголем может нанести серьёзный вред здоровью. Всемирная организация здравоохранения напоминает, что ежегодно во всем мире в результате употребления алкоголя умирают 3 миллиона человек. Злоупотребление алкоголем вызывает более чем 200 заболеваний и травм.

Как правильно подать и пить игристое вино: